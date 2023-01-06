Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Dolmabahçe Ofisi'nde Saat 18.00'deki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
Toplantın ardından Erdoğan buradan ayrıldı.
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Dolmabahçe Ofisi'nde Saat 18.00'deki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
Toplantın ardından Erdoğan buradan ayrıldı.
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