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POLİTİKA

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
​Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Dolmabahçe Ofisi'nde Saat 18.00'deki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Toplantın ardından Erdoğan buradan ayrıldı.

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