Gündem Türkiye ve ABD arasında kritik güvenli bölge görüşmesi
POLİTİKA

Türkiye ve ABD arasında kritik 'güvenli bölge' görüşmesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler ve güvenli bölge konusunu ele aldı.

Kalın, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Görüşmeye ilişkin yapılan şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün (4 Eylül) ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler, Libya’daki son durum konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile en son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları da konuşulmuştur.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın 22-25 Eylül’de ABD’nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu ele alınmıştır.

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

  • Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı’nın korunması, Anayasa Komisyonu’nun ivedilikle tamamlanması konuları etraflıca görüşülmüş, yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirilmiştir.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Türkiye ve ABD müşterek harekât planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı belirtilmiştir.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

  • Ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti ve hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülke ticari ilişkilerine getireceği ivmenin önemi de görüşmede ele alınmıştır.
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