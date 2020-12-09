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POLİTİKA

Türkiye ve Azerbaycan'dan medya alanında önemli anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imzalanacak.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in nezaretinde, Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan adına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in imza atacağı mutabakat zaptıyla iki ülkenin mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve medya alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla "Ortak Medya Platformu" oluşturulacak.

  • İki ülke medyasının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek platformla, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor.

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İletişim köprüsü oluşturulacak

Ortak Medya Platformu kapsamında, sağlıklı bir medya ilişkileri ağı altyapısının oluşturulması için medya alanında bilgi, birikim, tecrübe ve kaynaklar paylaşılacak, iki ülkenin medya alanında faaliyet gösteren resmi kurumları ortak çalışmalar yürütecek. Uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışacak platform aracılığıyla televizyon ve sinema alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, farklı medya ve sektör temsilcileri ile ortaklıklar kurulacak, mesleki eğitim ve değişim programları düzenlenecek, iki ülkenin kanaat önderleri arasında iletişim köprüsü oluşturulacak.

  • Mutabakat Zaptı'nın yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde Ortak Medya Platformu'nun hayata geçirilmesine ilişkin hedef odaklı ayrıntılı planın hazırlanması için ortak bir çalışma komisyonu tayin edilecek.

Türk Komandosu Bakü'yü inletti: Vatan sana canım feda!
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Türk Komandosu Bakü'yü inletti: Vatan sana canım feda!
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin kutlanacağı 10 Aralık törenleri için Bakü'ye giden Türk Komando Birliği, prova yürüyüşü düzenledi. Komandolar başkenti 'Her şey şehitler için. Vatan sana canım feda' marşıyla yankılandırdı.


Ortak Çalışma Komisyonu, iki ülkede dönüşümlü olarak düzenli toplantılar yapacak. Komisyon, platformun finansmanı ve takvimi dahil olmak üzere hazırlayacağı ayrıntılı planı, kurulduktan sonra üç ay içerisinde iki ülke yetkililerine sunacak. Uygulamada iki ülkeye eşit sorumluluklar yükleyen mutabakat zaptına göre, Türkiye ve Azerbaycan, Ortak Medya Platformunun yararına olacak gerekli adımların atılmasından sorumlu olacak.

Türk Komandosu Bakü'yü
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Azerbaycan'da 10 Aralıkta zafer kutlamaları gerçekleştirilecek.
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Azerbaycan'a giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesi prova yaptı.
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Türk Komandosu Bakü'yü "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti
Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bakü'ye giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı. Türk Komandosu Bakü'yü "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti.

"Tarihi kardeşliğimizi stratejik bir alanda daha güçlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformunun kurulmasına ilişkin, "Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet, tek millet' düsturuna 'ortak medya' şiarını da ekleyerek tarihi kardeşliğimizi stratejik bir alanda daha yeni iş birlikleriyle güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı. Ortak Medya Platformunun iki ülke ve halkları için hayırlı olmasını dileyen Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Aliyev'in liderliğinde bütün dünyaya çok güçlü bir dayanışma mesajı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Türkiye ve Azerbaycan'ın maruz kaldığı saldırılara karşı birlikte hareket etmenin ne kadar kritik önemde olduğunun son dönemde çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Kara propaganda ile mücadele edilmesi noktasında ülkelerimize güç katacaktır"

"Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma mücadelesinde hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a yönelik itibar suikastlarının ve algı operasyonlarının hız kazandığına şahit olduk. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğinin artırılmasının hayati bir konu olduğunu gördük. Bu amaç doğrultusunda Ortak Medya Platformunun kurulacak olması elbette çok kıymetli. Hem halklarımıza hem de uluslararası kamuoyuna doğru bilginin en hızlı şekilde ulaştırılmasından bilgi kirliliği, yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalar yürüteceğiz. Hiç kuşkusuz platformumuz pozitif iletişim kampanyalarının hayata geçirilmesi ve kara propaganda ile mücadele edilmesi noktasında ülkelerimize güç katacaktır. Farklı medya mecralarında ortaya konulacak birlik ve beraberliğin Türkiye ve Azerbaycan devleti ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini de perçinleyeceğine inanıyorum."

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