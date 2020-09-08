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Gündem Türkiye ve İran arasında ortak bildiri Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
POLİTİKA

Türkiye ve İran arasında ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu

Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran lideri Hamaney
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran lideri Hamaney

Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ikili ilişkilerinin geliştirmesi yönünde karar verildi.

  • Tarafların güçlü siyasi iradelerinden beslenen iyi komşuluk ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını yinelediği ve ikili ilişkilere dair kararların ortak çıkarlar temelinde etkin bir şekilde uygulanması yönündeki kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

  • Açıklamada, Kovid-19 salgınına ilişkin olarak vatandaşlarına gerekli tıbbi hizmetlerin, ilaçların, malzemelerin sunulmasında daha hazırlıklı olunmasını teminen salgınla mücadelede daha yakın istişare ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Türkiye ve İran, ikili ticaret hacmindeki azalmanın tersine çevrilmesi için yeni ekonomik iş birliği alanlarının geliştirilmesi taahhütlerini yineledi.

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Filistin'e destek mesajı

Türkiye ve İran, Suriye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne taahhütlerini vurgulayarak, Astana formatı doğrultusunda siyasi çözüme inançlarını teyit etti. Taraflar, üçüncü ülkelerin Fillistin davasını zayıflatma girişimlerine karşılık Filistin'i açıkça desteklediklerini ifade etti.

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