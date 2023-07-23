Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı

Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Mısır'dan 13 yıl sonra Ankara'ya büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar." ifadeleri kullanıldı.