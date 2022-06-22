Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: Ticaretin kolaylaştırılması kararı alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın görüşmesinin ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanları imzalı ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride 'kardeşlik' ve 'köklü tarihi bağlar' vurgulanırken, ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına dair ortak irade ifade edildi.

Yayımlanan bildiride öne çıkanlar şöyle:

"Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud, Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı liderliğini ve iki ülkenin kardeş halklarını birleştiren seçkin kardeşlik ilişkilerinden ve köklü tarihi bağlardan yola çıkarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın nazik davetine icabetle, 22 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Salman arasında resmi görüşmeler, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilmiştir.

Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki ikili ilişkiler muhtelif yönleriyle ele alınmış; siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılık en güçlü şekilde vurgulanmış; bölgesel ve uluslararası alanda öne çıkan ve her iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile iki saatlik görüşme