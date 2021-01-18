Gündem Türkiye ve Yunanistan arasındaki toplantı bugün başlıyor
POLİTİKA

Türkiye ve Yunanistan arasındaki toplantı bugün başlıyor

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alınacağı teknik toplantılar saat 15.00’da Brüksel’de yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temsili
Temsili

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılar bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacak.

Tarih belli oldu: Türkiye-Yunanistan görüşmeleri gelecek hafta başlayacak
GÜNDEM
Tarih belli oldu: Türkiye-Yunanistan görüşmeleri gelecek hafta başlayacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

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