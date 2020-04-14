Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor: Önce lodos sonra sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık