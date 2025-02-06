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Türkiye yargı sürecini başlattı: İsrail’e dava yolda

Türkiye yargı sürecini başlattı: İsrail’e dava yolda

Oğuzhan Ürüşan
04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Alp Baydenk, Hüseyin Kaya, Sezer Özdemir.
Alp Baydenk, Hüseyin Kaya, Sezer Özdemir.

Lübnan’dan İsrail’e geçerken İsrail’in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının katledilmesiyle ilgili Türkiye, İsrail'e karşı yargı sürecini başlattı.

Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk’in katillerinin yargılanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda hazırlanan belgeler, hukuki delil niteliği taşıdığındanulusal ve uluslararası yargı süreçlerine zemin oluşturacak.



#İSrail
#Soykırım
#Lübnan
#Türkiye

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