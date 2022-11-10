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POLİTİKA

'Türkiye Yüzyılı' İstişare Toplantıları başladı

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği “Birlikte Türkiye Yüzyılı’na İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Yüzyılı İstişare Toplantıları başladı
Ankara Milletvekili Fatih Şahin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim tarihinde açıkladığı vizyon belgesinin ardından, AK Parti’nin vatandaşlardan Türkiye Yüzyılı’na dair taleplerini almaya başladığı istişare toplantılarının ilki Mamak Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, 20 yıldır, adalet, kalkınma ve demokrasi alanında yaptıkları reformlarla Türkiye Yüzyılı’nın temelini attıklarını belirterek “Şimdi bu güçlü temel üzerine tüm vatandaşlarımızın katılımıyla Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” diye konuştu.

Genel Sekreter Şahin, açıklanan vizyon belgesinin ardından ilk toplantıyı düzenleyen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl’e teşekkür ederek “81 ilimizin tamamında ve tüm ilçelerimizde bu tür toplantılarla vatandaşlarımızın görüşlerini, düşüncelerini, taleplerini alacağız. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Türkiye Yüzyılı’nın planını vatandaşlarımızla hep birlikte çizeceğiz. Ancak birlikte yaparsak başarılı olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar söz alarak Türkiye Yüzyılı’na dair düşüncelerini paylaştılar.

İstişare ve değerlendirme toplantısına, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, muhtarlar, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

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