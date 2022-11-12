Türkiye Yüzyılı’na 600 milyon fidan

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Türkiye’nin dört bir köşesinde yüz binlerce fidan toprakla buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı’nda, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” temasıyla düzenlenen fidan dikim programına katıldı. Oktay, “Yanan alanlara yeniden dikim yaparak, bu kısımları yeşil vatana dahil ediyoruz. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere, 600 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, çok yakında açılışı yapılacak Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı’na değinerek “Bu ormanı, hiçbir ticari işletmenin bulunmadığı bir yeşil alan olarak tasarladık. Sadece yürüme ve bisiklet parkurları olacak. Burada, 100 bin fidanla, 2023 metrekarelik dev bir Türkiye Yüzyılı logosunu resmettik. Ülke genelinde de her ilimizde Türkiye Yüzyılı logolarının yer aldığı ağaç desenleri oluşturuyoruz.” dedi.

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7 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI DİKİM

Konuşmanın ardından, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi 6 ülkede düzenlenen fidan dikim etkinliklerine canlı bağlantı kuruldu, Türkiye dahil TDT üyesi 7 ülkeyi temsilen 7 fidan dikildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’yi temsil eden fidanı dikip can suyu verirken, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan’ı temsil eden fidanlar, bu ülkelerin büyükelçileri tarafından toprakla buluşturuldu.

ANADOLU'DA BAYRAM VARDI

Gün dolayısıyla İzmir’de 42 bin 200, Manisa’da 53 bin 800, Denizli’de 25 bin 700, Aydın’da 109 bin, Uşak’ta 16 bin 900, Antalya’da 3 bin 500, Muğla’da 253 bin, Isparta’da 14 bin 500, Kırıkkale’de 3 bin 700 fidan, Tekirdağ’da 5 bin, Yozgat’ta 45 bin, Sivas’ta 171 bin, Rize’de 10 bin, Artvin’de 3 bin 750, Giresun’da 515 bin, Burdur’da 12 bin 500 fidan dikildi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve İyiliğe Uçanlar Derneği tarafından 2 bin 50 fidan toprakla buluştu. Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce doğum ve evlilik yıl dönümü 11.11 tarihine denk gelen vatandaşlar adına da fidanlar dikildi. Kırıkkale ve Sivas’ta toprakla buluşturulan 8 bin 42 fidan, Amasra’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldı. Sivas’ta yıl sonuna kadar 3 milyon fidanın daha toprakla buluşturulması hedefleniyor.

GÜNDEM Zonguldak'ta ağaç desenleriyle ’Türkiye Yüzyılı’ logosunu işlediler