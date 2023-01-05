Gündem Türkiyede 122 siyasi parti bulunuyor
POLİTİKA

Türkiye'de 122 siyasi parti bulunuyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, 122 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 241 bin 230 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. 11 milyon 241 bin 230 üyeyle AK Parti en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda yer alıyor. CHP bir milyon 369 bin 430 üyeyle ikinci, İYİ Parti 617 bin 513 üyeyle üçüncü sırada geliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyede 122 siyasi parti bulunuyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Başsavcılığın internet sitesindeki siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 241 bin 230 üyesi bulunan AK Parti'yi, bir milyon 369 bin 430 üyeyle CHP, 617 bin 513 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230 oldu
GÜNDEM
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230 oldu

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 464 bin 92, HDP'nin ise 45 bin 302 kayıtlı üyesi bulunuyor.

  • Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Parti'nin 364 bin 444, Yeniden Refah Partisi'nin 269 bin 391, Saadet Partisi'nin 265 bin 738, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 177 bin 454, Büyük Birlik Partisi'nin ise 119 bin 237 üyesi bulunuyor.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

  • Anavatan Partisi 26 bin 65, Bağımsız Türkiye Partisi 11 bin 16, Gelecek Partisi 76 bin 182, Memleket Partisi 25 bin 132, Türkiye İşçi Partisi 11 bin 122, Türkiye Komünist Partisi 5 bin 149, Vatan Partisi 15 bin 993, Yenilik Partisi 3 bin 948, Zafer Partisi 25 bin 535, Demokratik Sol Parti 27 bin 925, Hür Dava Partisi 11 bin 589, Türkiye Değişim Partisi 50 bin 51.
Derbiye deplasman yasağı

Derbiye
deplasman yasağı

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.
Kimse üretmeye cesaret edemiyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor

​Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya satılıyor.
Vizontele muhalefet

'Vizontele muhalefet'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak cehalettir.

Köylüler yeniden sondaj yapılmasını istiyor.

​İHH 2022'de 19 ülkede bin 375 su kuyusu açtı.

Enerji başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye meselesi ele alındı.

Bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.
Çinli Alibaba yatırım için Türkiye'den iki ili radarına aldı: Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek
Ekonomi

Çinli Alibaba yatırım için Türkiye'den iki ili radarına aldı: Avrupa operasyonlarını buradan yönetecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding CEO’su Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti. Görüşme sonrası konuşan Oktay, ''Dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup’un Türkiye’deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” derken, Alibaba CEO’su Evans ise yatırım için iki ili işaret ederek, Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini açıkladı.
Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber: Yararına tedbir nafakası hükmedilemez
Hayat

Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber: Yararına tedbir nafakası hükmedilemez

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında hükmedilen geçici tedbir nafakasına ilişkin emsal bir karara imza attı. Daire, aldatan eşin yararına tedbir nafakası hükmedilemeyeceğine karar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.