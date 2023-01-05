Türkiye'de 122 siyasi parti bulunuyor

Başsavcılığın internet sitesindeki siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 241 bin 230 üyesi bulunan AK Parti'yi, bir milyon 369 bin 430 üyeyle CHP, 617 bin 513 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

GÜNDEM AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230 oldu

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 464 bin 92, HDP'nin ise 45 bin 302 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Parti'nin 364 bin 444, Yeniden Refah Partisi'nin 269 bin 391, Saadet Partisi'nin 265 bin 738, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 177 bin 454, Büyük Birlik Partisi'nin ise 119 bin 237 üyesi bulunuyor.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle: