Türkiye'de bir ilk: İklim Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulacak

Kanun teklifinde, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin işbirliği içerisindeki sorumlulukları ve yükümlüleri yer alacak. Bu sorumluluk ve yükümlülüklerde coğrafi alan veya sektör ayrımı olmayacak.