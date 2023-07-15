Türkiye’de Darbeler konferansına büyük ilgi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) ‘Türkiye’de Darbeler’ konulu konferans düzenlendi.

Konferans öncesi AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde protokol üyeleri tarafından, 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda gerçekleştirilen, Tarihçi- Eğitimci Mehmet Emin Öz’ün konuşmacı olduğu konferansa, Prof. Dr. Abdulhalik

Karabulut, il protokolü, akademisyen ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.

BATI KAYNAKLI YIKIM GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ

Konferansta konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili programlar hafızamızın yenilenmesini sağlıyor. Böylece o gün yaşananların ruhunu ve felsefesini daha iyi anlıyoruz” dedi. 15 Temmuz günü milletin silahlı topluluklar karşısında dimdik durarak zinciri kırdığını belirten Varol, “Artık bizler batı kaynaklı olarak gerçekleştirilen darbe girişimlerine dur dedik. Darbe esnası ve sonrasında ebediyete intikal eden toplam 251 şehidimize Allahtan rahmet diler, gazilerimize şifa dilerim” diye konuştu.

15 TEMMUZ HAFIZALARDAN SİLİNMEZ

Konferansta konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz’da istikbal ve inançlara darbe vurmak isteyen hain FETÖ/PDY terör örgütüne karşı tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak ilkeleri çerçevesinde, Türk milletinin halkın gücünün üzerinde herhangi bir güç olmadığını ve olamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi. Karabulut, şöyle konuştu: “Bazı olaylar veya kişiler hafızalardan silinmez. 15 Temmuz günü de hafızalarımızda derin yaralar bırakan bir gün olmakla birlikte aynı zamanda milletimizin devletine sahip çıktığı için ülkemiz adına yarınlara umutlu bakabilmemizi sağlayan bir gün olarak tarihe geçmiştir. Allah bu millete 15 Temmuz günü gibi bir günü bir daha yaşatmasın. Bizler rahat ortamlarda ilim ve irfanla çalışabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz.”

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE DARBE BASTIRILDI

Tarihçi-eğitimci Mehmet Emin Öz ise, “Darbeler dünya tarihinde önemli olaylardan biridir ve tarihte birçok darbe yaşanmıştır. Darbeler incelendiğinde çoğunlukla kaynağının batı menşeli olduğunu bizatihi batının kendisi kabul etmektedir. Dünyada 1950-2010 yılları arasında yaklaşık 457 darbe girişimi yaşanmıştır. Orta Doğu ve Asya ülkelerinin kesişiminde bulunan ülkemiz birçok darbeye maruz kalmıştır. Türk tarihinde ise sık sık darbeler yaşanmıştır” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimini öncekilerinden ayıran temel hususun meşru yönetimin, milletin duruşu sayesinde seçtiği yöneticilerine sahip çıkarak devamlılığını koruması olduğunu belirten Öz, “Milletimizin ve hükümetimizin tanklara, toplara ve silahlara karşı birlik ve beraberlik içinde kahramanca direnmesi hain darbe girişimi bastırılmasını sağlamıştır” diye konuştu.







