​Türkiye’de demokratik bilinçlenme süreci ve 15 Temmuz’un etkileri

Gökhan Gökçek - Yazar

Demokrasi; modern zamanda insanoğlunun, yönetime doğrudan katılma talebini karşılayan bir araçtır. Özellikle Sanayi Devrimiyle birlikte adeta kabına sığmayan sermaye, imparatorlukların tahakküm sahasını daraltıp kendisine alan açmaya gayret etmiştir. Takip eden bu süreç Avrupa’da yaşanan Reform ve Rönesans hareketleriyle birleşince demokrasi, monarşilerin mutlaklığını sarsan ‘hak talebinin’ evrilmiş hâli olarak insanlığın karşısına çıkmak üzere yol almaya başlar. Şu bir gerçektir; demokrasinin olgun veya kâmil haline ancak onu talep eden milletlerin ve uygulayan devletlerin nev-i şahsına münhasır sosyoekonomik vb. sebeplerinin bir tekâmül sürecinden sonra ulaşılır. Türk demokrasisi de bu süreçlerden geçmiş, hâlâ da olgunlaşma evresinde yeni tekâmül safhalarında seyir almaktadır. Türkiye’de askeri darbelerle bu süreç, akamete uğratılmıştır. Mezkûr süreçler ket vurmuş olsa da demokratikleşme sürecinin hızını kesememiştir. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması bu bakımdan demokrasiye kastedilen ama son tahlilde Türk milletinin demokrasisine sahip çıkmasıyla birlikte bu bilinci tahkim eden bir süreç olarak tarihteki yerini almıştır.

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TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ NEREDEN BAŞLAR?

Başta söylediğimiz gibi bu sürecin safhaları olduğunu hatırlatırsak Türk demokrasi tarihini I. Meşrutiyet ile başlatabiliriz. -I. Meşrutiyet’i de ancak Tanzimat ve Islahat Fermanlarının birer sonucu olarak görmek durumundayız.- I. Meşrutiyet; Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahta geçişiyle birlikte ilân edilir. Meşrutiyet kabaca “Anayasal Sultanlık” olarak tarif edilebilir ve Sultanın yanında halkı temsil eden bir Meclisin varlığını ortaya koyar. I. Meşrutiyet ile kurulan bu Meclis, yine Meşrutiyet anayasasının verdiği yetki ile II. Abdülhamid Han tarafından süresiz tatil edilir. Demokratikleşme yolundaki bu adıma karşı bir grup bürokratik aydın zümre dışında hiç kimse tepki göstermez. Akabinde İttihat ve Terakki Cemiyeti öncülüğünde başlayan isyanlar sonucunda 1908’de tekrar ilân edilir. II. Meşrutiyet; ekonomik sorunlar yaşayan ve imparatorluğu parçalanmakta olan her çeşit etnik ve dini unsurun bir kısmının Cemiyet öncülüğünde talep ettiği bir süreç sonunda ilân edilir. Birinci Cihan Harbi’nde mağluplar arasında yer alan Osmanlı Devleti’nin işgal edilen topraklarının Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde bizzat millet tarafından kurtarılmasından sonra Lozan Antlaşması ile Türkiye kurulurken 29 Ekim 1923’te rejim Cumhuriyet olarak belirlenir. Cumhuriyet’in ilanından 1946 yılına kadar Türkiye ‘tek partili’ rejim ile yönetilir. Bu tarihte çok partili rejime geçilirken, yeni bir safha da başlar. Bu değişim 1960 askeri darbesiyle keskin bir şekilde akamete uğratılır. Takip eden süreçle yönetim sivillere devredilse de 71 muhtırasından sonra 1980 darbesi ile Türk demokrasisi büyük bir darbe alır. Bu tarihten itibaren askeri bürokrasi, sık sık sivil iradeye dolaylı veya doğrudan müdahalelere başlar. Özellikle 28 Şubat bildirisi ile demokrasi tarihinde ‘post-modern darbe’ literatüre girer.

İSTİKRARIN DEMOKRATİKLEŞMEYE KATKILARI SONSUZDUR

Tedrici bir şekilde ideoloji fark etmeksizin gelişme gösteren ve her ne kadar darbelerle akamete uğratılsa da bu demokratik bilinçlenme süreci 2002’deki AK Parti iktidarı ile çok daha belirgin bir hale gelir. Her ne kadar sağ bir gelenek gelse de AK Parti pek çok ideolojiyi bir çatıda buluşturarak bir kitle partisi olduğunu herkese kabul ettirir. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’den 2016’ya kadar yaşanan kesintisiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki demokratik istikrarlı süreç, 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasıyla akamete uğratılmaya çalışılır. Milletin değerlerini istismar ederek milletin iradesini idam sehpasına çıkarma cüretini gösteren bu terör örgütünün darbe girişimi -şükürler olsun ki- başarısızlığa uğratılır. Bu alçak kalkışma dini tercih, etkin köken, cinsiyet, mezhep veya meşrep fark etmeksizin meydanlara inen, demokratik iradesine sahip çıkan Türk milleti tarafından önlenir.

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15 TEMMUZ KALKIŞMASI MİLLİ ŞUURLA ÖNLENİR