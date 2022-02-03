Gündem Türkiyede hızlı şarj istasyonu yatırımlarına ilgi artıyor
ANKARA

Türkiye'de hızlı şarj istasyonu yatırımlarına ilgi artıyor

Üçay Grup Üst Yöneticisi Turan Şakacı, bu yıl için ilk etapta 1 milyon dolarlık yatırımla elektrikli şarj istasyonlarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Büyük şehirlerimizden başlayarak, Türkiye'nin her yerine istasyon kurulmasını sağlayacak teknik altyapıya, servis desteğine, ürüne ve imkana sahibiz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyede hızlı şarj istasyonu yatırımlarına ilgi artıyor
Elektrikli şarj istasyonu

Küresel elektrik ve endüstriyel güç yönetim sistemleri üreticisi Eaton ile ekimde imzaladıkları anlaşma sonrasında elektrikli şarj istasyonlarının ülke çapında yaygınlaşması için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Şakacı şöyle devam etti:

Bu anlaşmayla Üçay Grup'un elektrikli araçların şarj istasyonları satışı ve servisinde tek yetkili haline geldiğine dikkati çeken Şakacı, "TOGG yerli otomobil projesinin hız kazanmasıyla hızlı şarj istasyonlarının altyapısı gündeme geldi. Üçay Grup olarak 2022 için ilk etapta 1 milyon dolarlık yatırımla elektrikli şarj istasyonlarının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Büyük şehirlerimizden başlayarak, Türkiye’nin her yerine istasyon kurulmasını sağlayacak teknik altyapıya, servis desteğine, ürüne ve imkana sahibiz." diye konuştu.

Şakacı: Türkiye'nin 81 ilinde 56 şube ve yüzlerce bayiye sahibiz

"Yerli otomobil projesinde 2023'ün ilk çeyreğinde üretime başlanacak. Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başlamasıyla, araçların kullanımı için şart olan şarj istasyonlarına yapılan yatırımlar artmaya başladı. Şarj istasyonlarının sayısı yapılan yatırımlarla artsa da henüz yeterli değil. Eaton ile imzaladığımız anlaşma sonrası elektrikli araçlar için hayati önem taşıyan elektrikli şarj istasyonlarını ülkemize getirmeye başladık. Tüm satış ve satış sonrası temsilciliğini üstleneceğiz."

Türkiye'nin elektrikli şarj istasyonu yatırımları için yabancı kaynağa ihtiyacı olmadığını dile getiren Şakacı, "Eaton, elektrikli şarj istasyonları konusunda dünyada öncü olmuş bir firma. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki elektrikli araç potansiyelini gördüğünü ve bunun için yatırıma hazırlandığını görüyoruz. Ancak Türkiye kendi kaynaklarıyla ülkenin dört bir yanında elektrikli şarj istasyonları kurabilir. Dünyanın bu konudaki en verimli ürünlerini kullanıma açarak Türk yatırımcılarının bu alanda rahatlıkla hareket edebilmelerine olanak tanıyoruz." dedi.

Şakacı, 90'lardan sonra ortaya çıkan mobil cihazların 2000'li yıllardan sonra önü alınamaz şekilde büyüdüğüne ve geliştiğine işaret ederek, benzer şekilde elektrikli araçların da otomotiv sektörünü dönüştüreceğini öngördüklerini söyledi.

Şehirler arası yollara hızlı şarj istasyonları geliyor
TEKNOLOJİ
Şehirler arası yollara hızlı şarj istasyonları geliyor

Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün sayıları artıyor: Dakikası 1 lira
FOTOĞRAF 6
Title
Türkiye'de elektirkli araçlara ilgi ve merak her geçen gün artıyor. Türkiye'nin gurur markası TOGG'un banttan inmesiyle de bu ilginin artacağı tahmin ediliyor.
Title
Türkiye’de 3 bin 457 şarj istasyonu bulunuyor. Bunların 818’ini özel kullanım amaçlı şarj istasyonları oluştururken, 2 bin 639’u halka açık olarak yer alıyor. Bu şarj istasyonlarının soket sayısı ise 4 bin 500 adete ulaştı. Türkiye’deki elektrikli araç sayılarına bakıldığı zaman en fazla aracın İstanbul’da bulunduğu görülüyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ediyor. Türkiye’deki elektrikli araç sayısı da 7 bine ulaştığı görüldü.
Title
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Türkiye’deki elektrikli araç ve şarj istasyonları sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki ilk elektrikli şarj ünitesinin kurulumunun 2008 yılında olduğunu hatırlatan Bayram, “2011 yılında Türkiye’de sadece bir ilde şarj ünitesi varken, şu anda 81 ilimizde şarj ünitesi var. Bu şarj istasyonlarının yüzde 15 oranını DC dediğimiz hızlı şarj istasyonları kapsıyor” dedi.
Title
Türkiye’de toplam elektrikli şarj istasyonlarında 4 bin 500 adetlik soket bulunduğunu aktaran Bayram, “Bir şarj istasyonun birden fazla soket olabiliyor. Aynı anda birden çok araca şarj sağlanabiliyor ancak araca giden güç bölünür. Şarj istasyonları sayısı giderek artıyor. Türkiye genelinde 2 bin 600 civarında elektrikli şarj istasyonu bulunuyor. İstanbul’da yaklaşık 600 civarında şarj istasyonu bulunuyor. Ankara ve İzmir’de 300’er adet şarj istasyonu bulunuyor. Bursa’da yaklaşık 200 adet istasyon var. Antalya ve bölgesinde de yaklaşık 100 adet istasyon var diyebiliriz” şeklinde konuştu.<br>
Title
Türkiye’de bulunan elektrikli otomobillere yetecek kadar şarj istasyonunun bulunduğunu dile getiren Bayram, “Neredeyse bir otomobile bir istasyon düşüyor. Otomobil sayısı arttıkça şarj istasyonu sayısının arttığını göreceğiz. Yerli otomobil TOGG’un 2023 yılında banttan inmesiyle şarj istasyonlarımız hazır olacaktır. Türkiye’nin enerji altyapısında bir sorun yok. Elektrikli otomobil sayımızı artırdığımız zaman, şarj istasyonlarının da beraberinde hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. TOGG’un kendi şarj istasyonu çözümü olacak” dedi.<br>
Title
Bayram, şarj istasyonlarının DC ve AC olarak ikiye ayrıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “DC dediğimiz hızlı şarj istasyonlarının maliyeti daha fazla. Şarj istasyonu maliyetleri kurulum yapan firmaların ürünlerinin özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. DC şarj istasyonları yatırımları, AC şarj istasyonlarının yaklaşık 9 katına ulaşabiliyor”.<br><br>Bir elektrikli otomobilin şarj maliyetinin istasyona göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Bayram, “AC şarj istasyonlarında süre daha uzun oluyor. DC şarj istasyonlarında ise süre daha kısa oluyor. Şarj fiyatlamaları dakika bazlı oluyor. AC şarj istasyonunun fiyatı dakika bazlı olarak 1 lira ile 2,5 lira arasında değişiyor. DC şarj istasyonlarında ise dakikası 3,5 lira ile 7,5 lira arasında değişkenlik gösteriyor. DC şarj üniteleri 175 veya 200 kilowatta kadar enerji aktarabiliyor. Normal şarj ünitesinde bir aracın şarjını doldurmak 3 saat ile 6 saat arasında değişiyor. Hızlı şarj istasyonunda şarj edildiği zaman bir araç yaklaşık 55 dakikada şarj oluyor. Elektrikli otomobiller bizim geleceğimiz. Türkiye’de 7 bin adete ulaşan bir elektrikli araç pazarı var. Geçen yıl tüm Avrupa’da 1,5 milyon adete ulaşan elektrikli otomobil pazarı söz konusuydu. Önümüzde ciddi bir fırsat var. Türkiye’nin elektromobilite anlamında ilerleyebileceği zaman çok daha fazla. TOGG bu anlamda çok doğru bir stratejiyle çok doğru bir zamanda yola çıkacak. 2030 yıllına geldiğimizde Türkiye’de yola çıkan her 10 otomobilden 7’si elektrikli otomobil olacak” dedi.
Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün sayıları artıyor: Dakikası 1 lira
Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araçlara ilgi artıyor. Elektrikli araçlar için kullanılan şarj istasyonlarının da önemi artıyor. Türkiye'de bulunan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 457. Bu istasyonlardan 818'i özel kullanımdayken, 2 bin 639'u ise halka açık yerlerde bulunuyor. Türkiye'nin gururu yerli TOGG'un banttan inmesiyle bu araçlara ilginin artacağı tahmin ediliyor.
İSKİ isyanı

İSKİ isyanı
Uzayı görüntüleyen Türk

Uzayı görüntüleyen Türk

Nadir anları fotoğraflayarak ödül aldı.
İletişim Başkanı Altundan Ukrayna açıklaması: Anlaşmalardan geri adım atmayacağız

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.
Afganistan'da kömür madenindeki göçük: 10 kişi öldü

Afganistan'da kömür madenindeki göçük: 10 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Depremi önceden haber verecek

Depremi önceden haber verecek

​Türkiye'ye tanıtıldı: Saniyeler önce bildirim yolluyor.

Tipi sonrası Muş'ta inanılmaz görüntüler.

Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak.

Yerli otomobilde satış tarihi açıklandı.

​Aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.