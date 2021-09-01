Gündem Türkiyede nadir olarak görülüyor Sivasta ortaya çıktı
SİVAS

Türkiye'de nadir olarak görülüyor: Sivas'ta ortaya çıktı

Türkiye'de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas'ın Zara ilçesinde görüntülendi. Leyleğin yalnız olması, yanında türünden başka bir leyleğin bulunmaması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Türkiyede nadir olarak görülüyor: Sivasta ortaya çıktı - Sivas yerel haberleri
Kara leylek

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 70 kilometre olan Zara ilçesinde görülen leylek şaşkınlığa neden oldu.

Türkiye’de nadir olarak görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, ilçeden geçen Kızılırmak kıyısında görüntülendi. Bir süre nehir kıyısında avlanan leylek daha sonra uçarak uzaklaştı.

İHA

Şanlıurfa'da görüntülendi: Türkiye'de nadir görülüyor
GÜNDEM
Şanlıurfa'da görüntülendi: Türkiye'de nadir görülüyor

Leyleğin yalnız olması, yanında türünden başka bir leyleğin bulunmaması dikkat çekti.

İHA

Türkiye’de ilk kez görülen koronavirüs şüphelisi rakun köpeği için uyarı: Çok önemli ama sevindirici bir gelişme değil
KORONAVİRÜS
Türkiye’de ilk kez görülen koronavirüs şüphelisi rakun köpeği için uyarı: Çok önemli ama sevindirici bir gelişme değil

Göçmen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler, düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Diğer leylek türlerine göre nadir görülmelerinin nedeni ise ürkek ve tedbirli olmaları.

Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi
GÜNDEM
Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi
Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.