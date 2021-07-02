Türkiye'de üniversite eğitimi alan Katarlı öğrenci sayısı 41

Yüksek Öğretim Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde 200 binden fazla yabancı öğrenci eğitim alıyor.
Katarlı öğrenci sayısı 41
Yine 2019-2020 verilerine göre Türkiye genelindeki üniversitelerde toplam 41 Katarlı öğrenci kayıtlı.
'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi iddiası' servis edildi
Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Katarlı öğrenciler iddiasıyla ilgili pek çok açıklama yapıldı. Sözcü Gazetesi tarafından yapılan "Katarlı öğrencilere Türkiye'de sınavsız üniversite" başlıklı haber T24, BPT Haber, SolHaber ve OdaTV gibi platformlar üzerinden dolaşıma sokuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama
Milyonlarca öğrencinin YKS'ye girmesine saatler kala başlatılan algı operasyonu milyonlara ulaştı. Yeni Şafak'ın resmi makamlardan edindiği bilgiler doğrultusunda ilk yalanlama yayınlanırken, Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Sadece askeri personeli kapsıyor
Söz konusu anlaşmanın 1994 yılından bu yana çeşitli devletler yapılan protokollerden farksız olduğu ve sadece askeri personel-öğrencileri kapsadığı belirtildi.
- Konuyla ilgili T24 ve bazı medya kuruluşları özür mesajı yayımlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asılsız iddiayı sürdürüyor. CHP Genel Merkezi'nin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.