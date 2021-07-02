Gündem Türkiyede üniversite eğitimi alan Katarlı öğrenci sayısı 41
EĞİTİM

Türkiye'de üniversite eğitimi alan Katarlı öğrenci sayısı 41

Son dönemde tartışma konusu olan Katar uyruklu öğrencilerle ilgili ilginç iddialar gündeme geldi. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ortaya atılan "Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak" iddiası resmi makamlarca yalanlandı. YÖK'ün verilerine göre 8 milyon 240 bin kişinin eğitim gördüğü Türk üniversitelerinde 41 Katar uyruklu öğrenci yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede üniversite eğitimi alan Katarlı öğrenci sayısı 41
Türkiye'de 200 bini aşkın yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 41'i Katar uyruklu. (Arşiv).

Yüksek Öğretim Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde 200 binden fazla yabancı öğrenci eğitim alıyor.

Katarlı öğrenci sayısı 41

Yine 2019-2020 verilerine göre Türkiye genelindeki üniversitelerde toplam 41 Katarlı öğrenci kayıtlı.

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti
GÜNDEM
Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi iddiası' servis edildi

Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Katarlı öğrenciler iddiasıyla ilgili pek çok açıklama yapıldı. Sözcü Gazetesi tarafından yapılan "Katarlı öğrencilere Türkiye'de sınavsız üniversite" başlıklı haber T24, BPT Haber, SolHaber ve OdaTV gibi platformlar üzerinden dolaşıma sokuldu.

CHP'li Faik Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
GÜNDEM
CHP'li Faik Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama

Milyonlarca öğrencinin YKS'ye girmesine saatler kala başlatılan algı operasyonu milyonlara ulaştı. Yeni Şafak'ın resmi makamlardan edindiği bilgiler doğrultusunda ilk yalanlama yayınlanırken, Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Sadece askeri personeli kapsıyor

Söz konusu anlaşmanın 1994 yılından bu yana çeşitli devletler yapılan protokollerden farksız olduğu ve sadece askeri personel-öğrencileri kapsadığı belirtildi.

CHP'li Faik Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
OYNAT 01:01
CHP'li Faik Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlanan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek' iddiasını bir adım öteye taşıyan Öztrak 'YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?' diye konuştu.


  • Konuyla ilgili T24 ve bazı medya kuruluşları özür mesajı yayımlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asılsız iddiayı sürdürüyor. CHP Genel Merkezi'nin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.
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