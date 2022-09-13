Gündem Türkiyede yakalanmıştı Sözde DEAŞ liderinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Türkiye'de yakalanmıştı: Sözde DEAŞ liderinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakalandığı duyurulan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı teröristin İstanbul sokaklarındaki takip görüntüleri ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyede yakalanmıştı: Sözde DEAŞ liderinin yeni ​görüntüleri ortaya çıktı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

"Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul'da yakalandığı operasyon öncesi takip edildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri
OYNAT 00:19
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri
DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri yayınlandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın sözde liderlerinden ve Bağdadi ile Kureyşi'nin hocası diye belirtilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin yürüttükleri çalışmalar neticesinde yaklaşık 7 ay önce Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla zanlı gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ içinde önemli bir konumda olan, örgüt içerisinde daha önce Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı görevini üstlendiği belirtilen, daha sonra verdiği fetvalarla örgütün dünyadaki eylemlerine yön verdiği, örgüt liderlerinden Kureyşi ve Bağdadi'nin de hocalığını yaptığı vurgulanan Sumaidai'nin İstanbul'da takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde peruk taktığı görülen Sumaidai'nin yolda yürürken sık sık arkasını kontrol etmesi dikkat çekti.

DEAŞ'lı sözde üst düzey yönetici adliyeye sevk edildi
OYNAT 00:21
DEAŞ'lı sözde üst düzey yönetici adliyeye sevk edildi
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sözde üst düzey yönetici Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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