Türkiye'de yakalanmıştı: Sözde DEAŞ liderinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul'da yakalandığı operasyon öncesi takip edildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın sözde liderlerinden ve Bağdadi ile Kureyşi'nin hocası diye belirtilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin yürüttükleri çalışmalar neticesinde yaklaşık 7 ay önce Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla zanlı gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DEAŞ içinde önemli bir konumda olan, örgüt içerisinde daha önce Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı görevini üstlendiği belirtilen, daha sonra verdiği fetvalarla örgütün dünyadaki eylemlerine yön verdiği, örgüt liderlerinden Kureyşi ve Bağdadi'nin de hocalığını yaptığı vurgulanan Sumaidai'nin İstanbul'da takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde peruk taktığı görülen Sumaidai'nin yolda yürürken sık sık arkasını kontrol etmesi dikkat çekti.