Türkiye'de yapılan ankette Tatar Akıncı karşısında tulum çıkardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi, ada tarihinin en çok sayıda rakibin olduğu sandık yarışı olarak kayıtlara geçti.
Seçimler ikinci tura kaldı
Hiçbir adayın yüzde 50+1'i göremediği seçimlerde en çok oyu yüzde 32,34'le Ersin Tatar aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,80, Tufan Erhürman ise yüzde 21,71 oy oranında kaldı.
Türkiye'deki anketlerde de Tatar önde
18 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için Areda SURVEY, Türkiye genelinde tüm siyasi kesimlere yönelik bin 75 kişilik anket yaptı. 16-17 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan ankette katılımcılara, çeşitli sonuçlar yöneltildi. İşte sonuçlar;
- Ankete göre yurt genelinde; Türk milliyetçisi, demokrat, muhafazakar, Kemalist, dindar, muhafazakar demokrat, İslamcı, sosyal demokrat ve liberal gibi gruplar Akıncı'dan yüksek oranlarda (%61,2-%97,4) rahatsızlık duyuyor.