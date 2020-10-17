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Gündem Türkiyede yapılan ankette Tatar Akıncı karşısında tulum çıkardı
POLİTİKA

Türkiye'de yapılan ankette Tatar Akıncı karşısında tulum çıkardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci turda sonuçlanacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kaldı. KKTC'deki anketlerde liderliği elinde tutan cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Areda SURVEY'in Türkiye genelindeki araştırmalarında da rakibi Mustafa Akıncı'ya fark attı. Türkiye karşıtlığı üzerinden seçim kampanyası yürüten Akıncı, tüm siyasi kesimlere yöneltilen sorularda en yüksek yüzde 10,6 destek alabildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KKTC cumhurbaşkanı adayları Ersin Tatar (solda) ve Mustafa Akıncı (sağda).
KKTC cumhurbaşkanı adayları Ersin Tatar (solda) ve Mustafa Akıncı (sağda).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi, ada tarihinin en çok sayıda rakibin olduğu sandık yarışı olarak kayıtlara geçti.

KKTC’de son anketler Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı gösterdi
GÜNDEM
KKTC’de son anketler Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı gösterdi

Seçimler ikinci tura kaldı

Hiçbir adayın yüzde 50+1'i göremediği seçimlerde en çok oyu yüzde 32,34'le Ersin Tatar aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,80, Tufan Erhürman ise yüzde 21,71 oy oranında kaldı.

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Türkiye'deki anketlerde de Tatar önde

18 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için Areda SURVEY, Türkiye genelinde tüm siyasi kesimlere yönelik bin 75 kişilik anket yaptı. 16-17 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan ankette katılımcılara, çeşitli sonuçlar yöneltildi. İşte sonuçlar;

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi
  • Ankete göre yurt genelinde; Türk milliyetçisi, demokrat, muhafazakar, Kemalist, dindar, muhafazakar demokrat, İslamcı, sosyal demokrat ve liberal gibi gruplar Akıncı'dan yüksek oranlarda (%61,2-%97,4) rahatsızlık duyuyor.

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