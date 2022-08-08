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ANKARA

Türkiye'den ABD'deki Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı; ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyduğunu belirterek faillerinin en kısa sürede bulunması için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz' denildi.

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Türkiyeden ABDdeki Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz
Türkiye'den ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Albuquerque şehrinde, 3'ü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz. Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz" denildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri de iletildi.

NE OLMUŞTU?

Dün bir Müslüman daha şehrin San Mateo bölgesinde vurularak öldürülmüş, polis, cinayetin son 9 ayda işlenen diğer 3 Müslüman cinayeti ile bağlantılı olabileceğini belirtmişti.

YETKİLİLER, CİNAYETLERİ AYNI KİŞİNİN İŞLEMİŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Albuquerque'de ilk olarak Kasım 2021'de, 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı helal market işletmesinin araç parkında ölü bulundu.

26 Temmuz’da 41 yaşındaki Aftab Hussein, 1 Ağustos’ta da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammad Hussain vurularak öldürüldü.

Cinayetlerin Müslümanları pusuya düşürerek işlendiğine dikkati çeken yetkililer,

"Dedektif ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor" açıklamasını yapmıştı.

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