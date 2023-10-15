Türkiye'den ABD'nin savaş gemilerini gönderdiği bölgede tatbikat kararı

Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti.
Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin de yapılacağı bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.
Tatbikat sahası kritik bölgeyi kapsıyor
Tatbikat sahasının koordinatlarının, KKTC'nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsadığı görüldü.
Öte yandan, 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yıl birlikte icra ettiği “Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı”nın başlayacağı öğrenildi.
ABD bölgeye savaş gemilerini göndermişti
ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Esienhower’ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.