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Türkiye'den ABD'nin savaş gemilerini gönderdiği bölgede tatbikat kararı

ABD, işgalci İsrail ve Hamas arasındaki çatışmayı bahane ederek bölgeye iki tane savaş gemisi gönderirken Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağı hakkında Navtex yayınladı.

Lokman Özdemir
11:44 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti.

Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti.

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin de yapılacağı bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Tatbikat sahası kritik bölgeyi kapsıyor

13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan denizcilik bildiriminde (Navtex mesajı),
“Atış eğitimi, 16-20 Ekim 2023 saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır.”
denildi.

Tatbikat sahasının koordinatlarının, KKTC'nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsadığı görüldü.

Öte yandan, 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yıl birlikte icra ettiği “Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı”nın başlayacağı öğrenildi.

ABD bölgeye savaş gemilerini göndermişti

ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Esienhower’ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.



USS Eisenhower

#Türk Deniz Kuvvetleri
#Doğu Akdeniz
#tatbikat
#Navtex
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