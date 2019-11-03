Türkiye'den ABD'ye mektup: Tarih siyasi meclisler tarafından yeniden yazılamaz

Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonun başarısına karşı, ABD Temsilciler meclisinde Ermeni yalanlarını kabul eden bir kararının alınmasına tepkiler sürüyor. TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker muhattabı olan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi isimlere ayrı ayrı mektup gönderdi.

DÜŞMAN GRUPLARINA HİZMET EDİYOR

ABD-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanlarına hitaben yazılan mektupta, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekilerek “ Türkiye’nin siz değerli dostlarının, Türkiye’ye düşman grupların çıkarlarına hizmet eden kararların altına imza atmalarını anlamakta güçlük çektiğimizi belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker

29 EKİM’DE KABUL EDİLMESİ HASMANE BİR YAKLAŞIM

Türkiye ile ABD arasındaki elli yılı aşkın süredir müttefik bağlarına atıfta bulunan mektupta, "Talihsiz bir hata veya kötü bir tesadüf değilse 29 Ekim gibi Türkiye halkı tarafından önemli bir günde kabul edilmiş olmasını hasmane bir yaklaşım olarak değerlendirmemek mümkün değil. Hiç bir ABD Yönetiminin tanımadığı, Kongre’nin hiçbir döneminde yasalaşmamış olan, hukuki ve tarihi dayanaktan yoksun ‘Ermeni soykırımı’ iddiasının, alelacele ve yapay bir şekilde gündeme taşınmış olması ise soykırım iddialarının siyasiliğini ortaya koymuştur. Keşke tüm üyeler yegane amacı Türkiye ile ABD’nin arasını açmak olan Ermeni lobisinin destekçilerine karşı tek vücut durabilmiş olsalardı" ifadeleri yer aldı.

GEÇ KALINMIŞ DEĞİL

"Ancak geç kalınmış değil. Bugünden itibaren Türkiye’nin dostlarının desteğine daha çok ihtiyacı olacak" denilen mektupta, "Ülkemizi soykırım ile itham eden, uzlaşıya yanaşmayan Ermeni tarafını cesaretlendirirken, tarihçilerin hakikate ulaşma çabalarını baltalayan H.Res.296 ile üst düzey devlet yetkililerimize haksız şekilde yaptırım uygulanması çağrısında bulunan H.R. 4596 sayılı yasanın ilişkilerimizde yol açtığı tahribatın giderilmesi için birlikte çaba göstermeliyiz" cümleleri yer aldı.

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ABD'Lİ SANATÇI ÖRNEĞİ

Ermeni iddialarının gerçekleri yansıtmadığı anlatılan mektupta, “Tarih siyasi Meclisler tarafından yeniden yazılamaz. Ünlü Amerikalı şair, sanatçı ve aydın Maya Angelou’nun söylediği gibi, olgular ile hakikat arasındaki farklılık kimi zaman dünyalar kadardır. 1915 olaylarına ilişkin olarak Ermeni tarafının öne sürdüğü olgular, hakikati bütüncül olarak yansıtmamaktadır. 1915 olaylarıyla ilgili ‘ortak tarih komisyonu’ kurulması önerimiz Ermeni tarafı olumlu yanıt vermemiştir” hatırlatması yapıldı.

BARIŞ PINARI SALDIRI DEĞİL SAVUNMA HAREKATI

Metkupta Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu hakkında da bilgi verildi. “ Barış Pınarı Harekatı saldırı deği savunma harekatıdır. ABD Temsilciler Meclisi’nin terör örgütü PYD/YPG’nin hamiliğini üstlenmesinin Türkiye-ABD ilişkilerinde onarılması güç yarar açması kaçınılmaz olacaktır. İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan ‘Mazlum Kobene’ adlı Ferhat Abdi Şahin isimli teröristin meşrulaştırılması yanlıştır ve bu hatadan ivediklikle geri dönülmelidir” uyarısına da yer verildi.

DAVAYI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker bir grup gazeteciye mektubun amacını ve bundan sonra atılacak adımları şöyle anlattı:

“ABD Kongresindeki muhataplarıma yaklaşık 3 sayfalık mektup yazdım. Bu dostluk grubundaki eş başkanları da bu tasarılara evet oyu verdiler. Bu da hiç bir şekilde dostluğumuza yakışmadı. Türkiye Barış Pınarı harekatını hayata geçirdi. Bu haklı davayı uluslararası kamuoyuna , ABD’nin kamuoyuna, kamu diplomasisi başta olmak üzere akademisyenlerin, gazetecilerin, sanayicilerin, ticaret yapanların ve toplumun tüm kesimlerine sabırla anlatmamız gerekiyor. Bundan sonrada bu şeklinde devam edecek. Bundan sonrada bu şeklinde devam edecek. Bizim elimizdeki bilgi, belge dökümün, fotoğrafları da ayrıca ABD’ye intikalini ve kongre üyelerine gönderilmesi yönünde bir çalışma var.

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ABD’deki mutahaplarımızı Türkiye’ye daevet edeceğiz. Ben iki ay önce bir program için ABD’de konferans vermiştim. Orada ABD dostluk grubundan iki temsilci ile görüştüm. Bunları Türkiye’ye yüz yüze davet ettim. Onlara gelin Türkiye parlamentosunu ve gelişmeleri yakından izleyin, biz de anlatıp sizlere gösterelim dedik.”