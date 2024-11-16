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Türkiye'den AB'nin skandal haritasına tepki: Yok hükmündedir

Türkiye'den AB'nin skandal haritasına tepki: Yok hükmündedir

17:1816/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
AA
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarının Türkiye'nin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmaları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, "Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmalarının Türkiye'nin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.


Açıklamada, Türkiye'nin, AB'nin söz konusu çalışmalarını yakından takip ettiği, Ege ve Akdeniz'deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yaptığı ve tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.


Açıklamada, "Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.



'Çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir'

Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB'nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, "AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir" denildi.


Açıklamada, sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkati çekildi.


#AB Mekansal Deniz Planlama
#Avrupa Birliği
#Dışişleri Bakanlığı

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