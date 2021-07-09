Türkiye'den Bangladeş'e başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini HDP'nin art niyeti ve gizli gündemi sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kentin terörden temizlenerek huzura kavuştuğunu belirten ve kent sakinlerine bir de müjde veren Erdoğan, 'Geçmişte adı zulümle işkence ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Hafızalarınızdaki kötü anılardan kurtaracağız' ifadelerini kullandı. Erdoğan, çözüm sürecinin bitmesine ilişkin, 'Biz çözüm sürecini yeter ki anneler ağlamasın, akan kan dursun, her kökenden her meşrepten insanıyla kardeş olsun diye başlattık. Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olmadık. Bunların art niyetleri, gizli gündemleri sonlandırdı.' dedi.



