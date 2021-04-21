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Gündem Türkiyeden çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
ANKARA

Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucu vefat etmesinden üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Deby Itno’nun vefatı nedeniyle dost ve kardeş Çad halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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