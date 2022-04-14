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ANKARA

Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti için taziye mesajı

Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için bu ülkeye başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Güney Afrika Cumhuriyeti için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki sel ve heyelanların çok sayıda can kaybına ve yaralanmalara neden olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Güney Afrika Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresindeki şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olmuş, sel felaketinde şimdiye kadar 306 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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Güney Afrika'yı sel vurdu: Felakette ölenlerin sayısı 253'e yükseldi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Savaş alanı gibi, ölü sayısı 121'e çıktı
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Şinhua ajansının haberine göre, afette en fazla can kaybı 81 kişinin öldüğü Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinde görüldü. Eyalete bağlı Abuyog bölgesinde ise 31 kişi hayatını kaybetti.<br><br>
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Eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yeri kullanılmaz hale gelirken 12 kişinin de kayıp olduğu kaydediliyor.<br><br>
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Filipinler ulusal afet ajansı da afet nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde 8, Samar eyaletinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 236 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Böylece ölü sayısının 121'e çıktığı kaydedildi.<br><br>
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Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi.<br><br>
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En az 200 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.<br>
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Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.<br><br>
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Savaş alanı gibi, ölü sayısı 121'e çıktı
Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e yükseldiği bildirildi.
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