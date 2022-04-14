Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki sel ve heyelanların çok sayıda can kaybına ve yaralanmalara neden olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.



Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Güney Afrika Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.



Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresindeki şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olmuş, sel felaketinde şimdiye kadar 306 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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