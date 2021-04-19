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POLİTİKA

Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı: Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da 11 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Mısırdaki tren kazası için taziye mesajı: Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz
Mısır'da tren kazası meydana geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz"

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.

11 ölü 98 yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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