Türkiye'den Pakistan'da 'İsrail karşıtı protestolara katılanlara' düzenlenen bombalı saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına taziyelerimizi bildiriyoruz" ifadesine yer verildi.
- Pakistan’ın Belucistan eyaletinde İsrail karşıtı protesto gösterisine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.