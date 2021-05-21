Gündem Türkiyeden Pakistanda İsrail karşıtı protestolara katılanlara düzenlenen bombalı saldırıya kınama
ANKARA

Türkiye'den Pakistan'da 'İsrail karşıtı protestolara katılanlara' düzenlenen bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde İsrail’in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto amaçlı düzenlenen gösteriye katılanlara yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Pakistanda İsrail karşıtı protestolara katılanlara düzenlenen bombalı saldırıya kınama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına taziyelerimizi bildiriyoruz" ifadesine yer verildi.

  • Pakistan’ın Belucistan eyaletinde İsrail karşıtı protesto gösterisine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

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