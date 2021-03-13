Gündem Türkiyeden sert Sasunyan tepkisi Bu işe Blinken de şaştı
ANKARA

​Türkiye’den sert Sasunyan tepkisi: Bu işe Blinken de şaştı

Türkiye’den sert Sasunyan tepkisi: Bu işe Blinken de şaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’li Adalet Bakan Vekili Wilkinson’a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Kemal Arıkan’ın katili Sasunyan’ın tahliye kararına tepki gösterdi. Gül mektubunda, kararın teröristleri ve destekçilerini cesaretlendireceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da tahliye kararından “derin hayal kırıklığı” duyduklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Arıkan ve Sasunyan
Kemal Arıkan ve Sasunyan

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson’a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan’ın katili Sasunyan’ın tahliye kararına tepki gösterdi. Gül, mektubunda konunun Türk diplomatların, Türk-Amerikalıların ve yurt dışında yaşayan tüm Türklerin güvenliği konusunda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Abdulhamit Gül

TERÖRİSTLERİ CESARETLENDİRECEK

Los Angeles’taki Türk Başkonsolos Kemal Arıkan’ı, 28 Ocak 1982’de gerçekleşen terör saldırısında vahşice öldüren terörist Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından 25 Mayıs 2020’de reddedildiğini hatırlatan Gül, kararın teröristleri ve destekçilerini cesaretlendireceğini söyledi. Gül, “Teröristlerin yüceltilmesinin ve suçlarının mazur görülmesinin önlenmesi gerektiği konusunda bundan daha fazla hemfikir olamayacağımızı biliyorum. Basit bir ifadeyle, bunların engellenememesi, dehşet verici bu tür eylemlerin yeniden canlanması riskini taşımaktadır” dedi.

Antony Blinken

DERİN HAYAL KIRIKLIĞI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın tahliye kararından “derin hayal kırıklığı” duyduklarını bildirdi. Şehit Başkonsolos Arıkan’ın katilinin salıverilmesi kararına yazılı bir açıklama ile tepki gösteren Blinken, “Dışişleri Bakanlığı, Kaliforniya eyaletinin, 1982 yılında Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı öldürmekten suçlu bulunan Hampig Sasunyan için verdiği şartlı tahliye kararından derin hayal kırıklığı duymaktadır.” ifadesini kullandı. Blinken, “Arıkan’ın ailesine ve Türk Dışişleri Bakanlığındaki çalışma arkadaşlarımıza, kayıpları dolayısıyla bir kez daha en derin taziyelerimizi sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

ABD'den şehit Başkonsolos Arıkan'ın katilinin tahliyesiyle ilgili açıklama
DÜNYA
ABD'den şehit Başkonsolos Arıkan'ın katilinin tahliyesiyle ilgili açıklama
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