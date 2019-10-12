Gündem Türkiyeden Suriyedeki DEAŞlı tutukluların akıbeti hakkında açıklama
POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların akıbeti hakkında açıklama

Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların akıbeti hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aksoy, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Suriye'nin kuzey doğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaları yakından takip ettiklerini vurgulayarak şöyle dedi:


  • "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz.
  • Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. DEAŞ’la ilintili yabancı terörist savaşçıların suça karışmamış eş ve çocuklarının rehabilitasyonu konusunda vatandaşı oldukları ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya hazırız."

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Aksoy açıklamasında, "Öte yandan, kalıcı çözümün Suriye’de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçtiği bilinmelidir. Bu doğrultuda uluslararası toplumun ortak çabalarını önemsiyoruz. Türkiye, uluslararası toplumun bu amaçla sarf edeceği gayretlere her türlü katkıyı vermeye devam edecektir" ifadelerini de kullandı.

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