Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları", 5 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.
Yakalanan 5 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları", 5 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.
Yakalanan 5 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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