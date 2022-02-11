Gündem Türkiyeden Yunanistana kaçmaya çalışan 3ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
EDİRNE

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Yunanistana kaçmaya çalışan 3ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Güvenlik güçlerimiz (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları", 5 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

Yakalanan 5 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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