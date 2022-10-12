Gündem Türkiyenin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor Nevşin Mengü Putin Erdoğanın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor
POLİTİKA

Türkiye'nin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü 'Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa'ya yapılacak gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz" dedi. Putin'in, Kuzey Akım hattına ilişkin Türkiye formülü büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin diplomasi başarılarına her gün bir yenisini eklemesi ise muhalefet kanadını adeta çılgına çeviriyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün yorumu ise gündeme bomba gibi düştü. Mengü'nün, "Putin, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için AK Parti il başkanı gibi çalışıyor" sözleri muhalif kesimin rahatsızlığını gözler önüne serdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor
Nevşin Mengü

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde barış müzakereleri başta olmak üzere tahıl koridoru, esir takası gibi meselelerde arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye'nin diplomatik başarılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak doğalgaz krizinin yaşandığı Avrupa'da için de "Türkiye" formülü gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Enerji Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında Türkiye rotasının gündemde olduğunu açıkladı.

'TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ MERKEZİ'

Kuzey Akım arzını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Rusya lideri, Türk Akım'dan Türkiye ve Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam edeceğini belirtti. Putin, bunun için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabileceklerini duyurdu.

Putin'in açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.

Putin: Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz
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Putin: Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

ERDOĞAN'IN BAŞARISI RAHATSIZ EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada yürüttüğü diplomatik süreçleri başarıyla sonuçlandırması ise muhalif kanadı ve Türkiye düşmanlarını adeta çılgına çeviriyor.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN 'ERDOĞAN' KORKUSU

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün 'Avrupa'nın doğalgaz sevkiyatı Türkiye merkezinde yapılacak' haberine yaptığı yorum tartışmalara neden oldu.

'PUTİN ERDOĞAN İÇİN İL BAŞKANI GİBİ ÇALIŞIYOR'

Mengü, Putin'in Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için AK Parti il başkanı gibi çalıştığını ifade etti.

  • Mengü'nün tweeti tartışmaların fitilini de ateşledi. Bazı kullanıcılar tepki gösterirken, bazıları ise 'Nevşin üzgün' diyerek tiye aldı.

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