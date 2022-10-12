Türkiye'nin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü 'Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor'

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde barış müzakereleri başta olmak üzere tahıl koridoru, esir takası gibi meselelerde arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye'nin diplomatik başarılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak doğalgaz krizinin yaşandığı Avrupa'da için de "Türkiye" formülü gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Enerji Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında Türkiye rotasının gündemde olduğunu açıkladı.

'TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ MERKEZİ'

Kuzey Akım arzını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Rusya lideri, Türk Akım'dan Türkiye ve Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam edeceğini belirtti. Putin, bunun için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabileceklerini duyurdu.

Putin'in açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.

REKLAM

DÜNYA Putin: Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

ERDOĞAN'IN BAŞARISI RAHATSIZ EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada yürüttüğü diplomatik süreçleri başarıyla sonuçlandırması ise muhalif kanadı ve Türkiye düşmanlarını adeta çılgına çeviriyor.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN 'ERDOĞAN' KORKUSU

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün 'Avrupa'nın doğalgaz sevkiyatı Türkiye merkezinde yapılacak' haberine yaptığı yorum tartışmalara neden oldu.

'PUTİN ERDOĞAN İÇİN İL BAŞKANI GİBİ ÇALIŞIYOR'

Mengü, Putin'in Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için AK Parti il başkanı gibi çalıştığını ifade etti.

Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için maşallah akp il başkanı gibi çalışıyor pic.twitter.com/E8kWcPnml6 — nevsin mengu (@nevsinmengu) October 12, 2022

Mengü'nün tweeti tartışmaların fitilini de ateşledi. Bazı kullanıcılar tepki gösterirken, bazıları ise 'Nevşin üzgün' diyerek tiye aldı.