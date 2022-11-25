Gündem Türkiyenin doğusunda kar yağışı etkili olmaya başladı
YEREL GÜNDEM

Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Türkiyenin doğusunda kar yağışı etkili olmaya başladı
Doğu Anadolu kar yağışı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkii ile Erzurum ve Bayburt güzergahlarında yüksek rakımlı geçitlerde kar yağışı görülmeye başlarken zemin beyaza büründü, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Uçuş iptal edildi

Öte yandan bugün AnadoluJet TK7079 Erzincan - Ankara uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji’den 16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı!
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Adana için "turuncu", Antalya, Bitlis, Elazığ, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Tunceli, Van ve Düzce için "sarı" uyarıda bulunuldu.

Kar yağışını duyan Uludağ’a koştu: Kısa sürede beş santimetreye kadar ulaştı
FOTOĞRAF 15
Title
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da akşam yağan yağmur gece itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Title
Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a akın etti.
Title
Oteller bölgesini de beyaza bürüyen kar kalınlığı bazı yerlerde ise 5 santimetreye kadar ulaştı.
Title
Uludağ’da yılın ilk kartopu savaşını başlatan vatandaşlar, fotoğraflar çekerek yağan karın keyfini çıkardı.
Title
Kar keyfini çıkarmaya gelen vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. Sezonu Kasım ayında açtık” diye konuştular.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kar yağışını duyan Uludağ’a koştu: Kısa sürede beş santimetreye kadar ulaştı
Uludağ'da yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a çıkarak kartopu savaşı yaptı. Bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı.

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor
FOTOĞRAF 8
Title
Meteorolojiden yapılan son dakika uyarısına göre, öğle saatlerinde sonra sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor.
Title
Sağanak yağmur Türkiye genelinde etkili olurken kar yağışı ise, Marmaranın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdenizin Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolunun kuzey ve doğusunda etkisini gösterecek. İşte 25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu...
Title
25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul dahil bir çok ilde soğuk hava etkili olacak. Sağanak yağmur öğleden sonra yurt genelinde etkisini gösterirken pek çok kesimde kar yağışı etkili olacak. İşte haberimizin detayları...
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmaranın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdenizin Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolunun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolunun doğusu, Batı Karadenizin batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolunun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatyanın güneyi, Adıyaman, Diyarbakırın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kmsa) olarak esmesi bekleniyor.
Title
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, İç Anadolunun doğusu, Batı Karadenizin batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolunun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatyanın güneyi, Adıyaman, Diyarbakırın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Title
İSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Title
İZMİR °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Title
ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, öğle saatlerinde sonra sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor. Sağanak yağmur Türkiye genelinde etkili olurken kar yağışı ise, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkisini gösterecek. İşte 25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu...

ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0

ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.