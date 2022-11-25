Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkii ile Erzurum ve Bayburt güzergahlarında yüksek rakımlı geçitlerde kar yağışı görülmeye başlarken zemin beyaza büründü, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Uçuş iptal edildi

Öte yandan bugün AnadoluJet TK7079 Erzincan - Ankara uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji’den 16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı!

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Adana için "turuncu", Antalya, Bitlis, Elazığ, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Tunceli, Van ve Düzce için "sarı" uyarıda bulunuldu.

FOTOĞRAF 15 Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da akşam yağan yağmur gece itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Oteller bölgesini de beyaza bürüyen kar kalınlığı bazı yerlerde ise 5 santimetreye kadar ulaştı. Uludağ’da yılın ilk kartopu savaşını başlatan vatandaşlar, fotoğraflar çekerek yağan karın keyfini çıkardı. Kar keyfini çıkarmaya gelen vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. Sezonu Kasım ayında açtık” diye konuştular. Kar yağışını duyan Uludağ’a koştu: Kısa sürede beş santimetreye kadar ulaştı Uludağ'da yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a çıkarak kartopu savaşı yaptı. Bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı.

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