Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkii ile Erzurum ve Bayburt güzergahlarında yüksek rakımlı geçitlerde kar yağışı görülmeye başlarken zemin beyaza büründü, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Uçuş iptal edildi
Öte yandan bugün AnadoluJet TK7079 Erzincan - Ankara uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji’den 16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı!
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Adana için "turuncu", Antalya, Bitlis, Elazığ, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Tunceli, Van ve Düzce için "sarı" uyarıda bulunuldu.
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Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da akşam yağan yağmur gece itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a akın etti.
Oteller bölgesini de beyaza bürüyen kar kalınlığı bazı yerlerde ise 5 santimetreye kadar ulaştı.
Uludağ’da yılın ilk kartopu savaşını başlatan vatandaşlar, fotoğraflar çekerek yağan karın keyfini çıkardı.
Kar keyfini çıkarmaya gelen vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. Sezonu Kasım ayında açtık” diye konuştular.
Kar yağışını duyan Uludağ’a koştu: Kısa sürede beş santimetreye kadar ulaştı
Uludağ'da yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a çıkarak kartopu savaşı yaptı. Bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı.
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Meteorolojiden yapılan son dakika uyarısına göre, öğle saatlerinde sonra sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor.
Sağanak yağmur Türkiye genelinde etkili olurken kar yağışı ise, Marmaranın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdenizin Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolunun kuzey ve doğusunda etkisini gösterecek. İşte 25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu...
25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul dahil bir çok ilde soğuk hava etkili olacak. Sağanak yağmur öğleden sonra yurt genelinde etkisini gösterirken pek çok kesimde kar yağışı etkili olacak. İşte haberimizin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmaranın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdenizin Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolunun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolunun doğusu, Batı Karadenizin batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolunun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatyanın güneyi, Adıyaman, Diyarbakırın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kmsa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, İç Anadolunun doğusu, Batı Karadenizin batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolunun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatyanın güneyi, Adıyaman, Diyarbakırın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, öğle saatlerinde sonra sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor. Sağanak yağmur Türkiye genelinde etkili olurken kar yağışı ise, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkisini gösterecek. İşte 25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu...