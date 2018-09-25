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Samsun haber: Türkiye'nin en büyük 5. barajında hayrete düşüren manzara

Türkiye'nin en büyük 5. barajında hayrete düşüren manzara

Samsun’da Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve yüz ölçümü itibariyle Türkiye’nin 5. büyük barajı olan Altınkaya Barajı'nda su seviyesi düşünce kuraklığı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Kızılırmak Nehri'nde su seviyesi düşünce ortaya bu görüntü çıktı.
Kızılırmak Nehri'nde su seviyesi düşünce ortaya bu görüntü çıktı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ile Sinop'un Durağan ilçesi arasından akan Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'nün son durumu görenleri hayrete düşürdü. İki ilçe arasında akan baraj suyu yaklaşık olarak 8-10 kilometre çekilince, su altında kalan zemin gün yüzüne çıktı.

Barajın Vezirköprü ile Durağan arasındaki kısmında büyük ölçüde çekilme meydana geldiğine dikkat çeken emekli öğretmen Adnan Acı, "Baraj 1-2 ay öncesine kadar tamamen doluydu. Yetkililerden öğrendiğimize kadar yüzde 90 oranında doluydu. Ancak son günlerde barajda suların çekildiğini görüyoruz. Bir zamanlar balıkların gezdiği yerlerde şimdi büyük ve küçükbaş hayvanlar otluyor. Bu da bir kuraklık göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Altınkaya Baraj Gölü, Samsun'un Vezirköprü sınırları içerisinde. Şu anda su çekilme olayının görüldüğü yer ise Vezirköprü ile Durağan ilçesi sınırlarının olduğu kısım. 8-10 kilometre gibi bir çekilme var barajda. Gözle görülür şekilde su doluluk oranı azalmış durumda" dedi.

Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajların doluluk oranlarının mevsim normallerinde seyrettiği öğrenildi. DSİ yetkililerinin verdiği bilgide, "Kızılırmak Nehri üzerinde konuşlanan Altınkaya Barajı'ndaki doluluk oranı mevsim normallerinde seyretmektedir. Bugün itibariyle Altınkaya Barajı 174,31 su kotuna, yüzde 70,85 doluluk oranına sahip" denildi.

Geçen sene ise 177,15 su kotuna, yüzde 75,62 doluluk oranına sahip olan barajda, bu yıl yüzde 5'lik bir azalma olduğu belirtildi.

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