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BİTLİS

Bitlis haberleri: Türkiye’nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı

Türkiye’nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımları tamamlanan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan "İdris-i Bitlisi" feribotu deneme seferlerine başladı.

Haber Merkezi IHA
Türkiye’nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı
Türkiye’nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı

Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından 2011 yılında Tatvan İskelesi’ndeki tersanede yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan "Sultan Alparslan" çalışmalar tamamlanırken, "İdris-i Bitlisi" feribotunda ise çalışmalarda sona gelindi.

"İdris-i Bitlisi" ismiyle Van Gölü’ne indirilen feribotla ilk deneme seferlerine başlandı. Gün içerisinde Tatvan-Van arasında deneme seferleri yapılan 136,6 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip 7 katlı feribot, ardından Tatvan İskelesi’ne yanaştı.

4 bin ton yük ve 350 yolcu kapasiteli feribotun, geçici kabulü için deneme seferlerine devam edileceği belirtildi. 2015 yılında "Sultan Alparslan" ismiyle Tatvan-Van arasındaki ulaşım ve yük taşımacılığını sağlamak amacıyla sefere başlayan ülkenin en büyük feribotuyla beraber, feribot sayısı ikiye çıktı.

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