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KOCAELİ

Türkiye’nin en geniş çaplı deniz tatbikatı 'Denizkurdu-2021' başladı: Savaş gemileri tek tek demir aldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 bin personelin katılımıyla Ege ve Akdeniz’de düzenlenen Denizkurdu-2021 Tatbikatı, savaş gemilerinin sabah saatlerinde limanlardan ayrılması ile birlikte başladı. İzmit Körfezi’nde ilk tatbikatlarını yaparken havadan görüntülenen savaş gemileri nefes kesti.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en geniş çaplı deniz tatbikatı Denizkurdu-2021 başladı: Savaş gemileri tek tek demir aldı
Donanma gemileri, İzmit Körfezi’nden Ege’ye açılmak için geçiş yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlanan Denizkurdu-2021 Tatbikatı başladı. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı limanlarındaki gemiler, sabahın erken saatlerinden itibaren demir almaya başladı. Donanma gemileri, İzmit Körfezi’nden Ege’ye açılmak için geçiş yaptı.

İlk tatbikat İzmit Körfezi'nde

Tatbikatın ilk senaryosu da savaş gemilerinin İzmit Körfezi’ndeki geçişi sırasında gerçekleştirildi. Senaryo gereği savaş gemilerine yaklaşan korsan botları, gemilerden ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 25 bin 400 personelin katılımı ile gerçekleşecek olan tatbikat için Donanma Komutanlığı’ndan demir alan savaş gemilerinin İzmit Körfezi’nden geçişi ve tatbikatın ilk senaryosu havadan görüntülendi.

132 geminin katılımı ile gerçekleşiyor

Bu sabah saatleri itibari ile başlayan tatbikat, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikatta; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) katılacak. Aynı zamanda tatbikatta, yaklaşık 25 bin 500 personel görev alacak.

SAT ve SAS görev alacak

Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek. Tatbikatta amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev alacak.

ATAK taarruz helikopteri de destek verecek

Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu
OYNAT 01:23
Milli Savunma Bakanlığı Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Denizkurdu-2021 Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 'Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi. Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi' 'Denizkurdu2021 Tatbikatı başladı.' notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.

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