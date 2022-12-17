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POLİTİKA

Türkiye’nin en güçlü markası Erdoğan’dır

"Türkiye'nin Gerçek Renkleriyle Tanışın" temasıyla düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu", İstanbul’da başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin, birçok ürüne 'Made in Türkiye' imzası atarak marka kalitesini kanıtladığını belirterek, “Türkiye'nin en büyük ve en güçlü markası Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin en güçlü markası Erdoğan’dır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

İletişim Başkanlığı tarafından “Türkiye’nin Gerçek Renkleriyle Tanışın” temasıyla düzenlenen “Türkiye Ulus Markalama Forumu”, Maslak TİM Gösteri Merkezi’nde başladı. Forumun açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ulus markalama alanında uluslararası bir etkileşim oluşturmak istediklerini kaydetti. “Sosyal medya platformlarının da marka mecraları açısından öne çıktığını vurgulayan Altun, “Ancak bu platformların sanılanın aksine özgür, bağımsız ve tarafsız olmadıklarını, en son Twitter skandalında bir kez daha açık ve net şekilde gördük” dedi.

Türkiye’nin özellikle son 20 yılda önemli gelişme ve başarılar kaydettiğini, bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu olduğunu ifade eden Altun, “Bu noktada şunu bütün açıklığıyla vurgulamak istiyorum: Bugün Türkiye’nin en büyük ve en güçlü markası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz de bu yoldaki çalışmalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın lider marka kişiliğinden aldığımız öz güvenle gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay da “Bizler Türkiye’nin yeni iletişim markası olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın Marka Ofisi olarak ülkemizin bugüne kadar anlatılmamış hikâyelerini daha iyi anlatmak için yola koyulduk. Kısa vadeli tanıtım ve pazarlama kampanyaları yerine uzun vadeli bir marka kimliğini oluşturmak için ülkemizin tüm kapasitelerinden güç ve ilham alarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Organizasyon bugün sona erecek.

İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay da forumda konuşma yaptı.
İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay da forumda konuşma yaptı.

İletişim Başkanı Altun: Türkiye bölgesel bir güç küresel bir oyuncudur
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İletişim Başkanı Altun: Türkiye bölgesel bir güç küresel bir oyuncudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor. Bugün hala bizimle uğraşmayı sürdürenlerin de yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarından eminiz. Biz, kimsenin eksiğine-fazlasına bakmadan, ilhamını medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilkeli, hakkaniyetli, adaletli, merhametli duruşumuzu hep koruyacağız. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz, milletimizi Türkiye Yüzyılına hazırlamaya devam ediyoruz' dedi.
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