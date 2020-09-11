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Gündem Türkiyenin en ilginç mezarlığı Ormanın içindeki bu mezarları görenler gözlerine inanamıyor
TOKAT

Türkiye’nin en ilginç mezarlığı: Ormanın içindeki bu mezarları görenler gözlerine inanamıyor

Türkiye’nin en ilginç mezarlığı: Ormanın içindeki bu mezarları görenler gözlerine inanamıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanın içerisinde bulunan ahşap mezarları görenler gözlerine inanamıyor. 200 yıllık olan 300 mezardan sadece 19 tane kaldı. Bu mezarlıkların Türk mezarlığı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Çabuk, "Gücü yetenler ahşaptan mezar yapmış, gücü yetmeyenler mezarların etrafına taş örmüş. Bu mezarlarda değerli alim kişiler yatıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Çabuk
Mehmet Çabuk

Tokat’ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde orman içerisinde bulunan ahşap mezarlar görenlerin ilgisini çekiyor.

Çantı tekniği ile yapılmış olan ahşap mezarlar, kültür varlığı olarak tescilli eserler arasında yer alıyor. 200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı.

Tarihi mezar taşlarını çini ile yaşatıyor
HAYAT
Tarihi mezar taşlarını çini ile yaşatıyor

200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı.

Günümüze ulaşmayı başaran bu mezarlar da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Birbirine geçmeli olarak kalın ağaçlardan çivi kullanmadan yapılan mezarların bir benzeri ise Akdeniz Bölgesi’nde Teke Yarımadası’nda yer alan antik Likya uygarlığı kentinde yer alıyor. Köydeki eski evlerin büyük bir bölümü de aynı teknikle yapılarak günümüze kadar ulaştı.

200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı.

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Mehmet Çabuk, mezarların yaklaşık 200 yıllık Türk mezarları olduğunu belirterek, korunmalarını istedi.

200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı.

Çabuk, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “O yıllarda ağaç çokmuş, el hızarı ile biçerek bu mezarlıkları yapmışlar. O zamanlar fakirlik varmış, yol yokmuş, beton yokmuş. Gücü yetenler ahşaptan mezar yapmış, gücü yetmeyenler mezarların etrafına taş örmüş. Bu mezarlarda değerli alim kişiler yatıyor. Yakın köylerde de bu mezarlardan olan yerler var.”

200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı.

Köylüler ahşap mezar geleneğinin korunmasını istiyorlar

Gün geçtikçe ahşap mezarların çürüdüğünü ve birçoğunun kaybolduğunu ifade eden Çabuk, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için ahşap mezarların koruma altına alınmasını beklediklerini söyledi.

Köylerindeki bu geleneğin yaşatılmasını beklediklerini ifade eden Çabuk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Bu mezarlarda çivi kullanılmamış. Birbirlerine giydirmeli olarak yapılmış. Çerkez kezi deniyor bu yönteme. Büyüklerimiz bizlere böyle anlattı.”

Türkiye’nin en ilginç mezarlığı burada: Ormanın içindeki bu mezarları görenler gözlerine inanamıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Tokat’ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde orman içerisinde bulunan ahşap mezarlar görenlerin ilgisini çekiyor.
Title
Çantı tekniği ile yapılmış olan ahşap mezarlar, kültür varlığı olarak tescilli eserler arasında yer alıyor.
Title
200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı.
Title
Günümüze ulaşmayı başaran bu mezarlar da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
Title
Birbirine geçmeli olarak kalın ağaçlardan çivi kullanmadan yapılan mezarların bir benzeri ise Akdeniz Bölgesi’nde Teke Yarımadası’nda yer alan antik Likya uygarlığı kentinde yer alıyor.
Title
Köydeki eski evlerin büyük bir bölümü de aynı teknikle yapılarak günümüze kadar ulaştı.
Title
Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Mehmet Çabuk, mezarların yaklaşık 200 yıllık Türk mezarları olduğunu belirterek, korunmalarını istedi.
Title
Çabuk, şu şekilde açıklamada bulundu: “O yıllarda ağaç çokmuş, el hızarı ile biçerek bu mezarlıkları yapmışlar. O zamanlar fakirlik varmış, yol yokmuş, beton yokmuş. Gücü yetenler ahşaptan mezar yapmış, gücü yetmeyenler mezarların etrafına taş örmüş. Bu mezarlarda değerli alim kişiler yatıyor. Yakın köylerde de bu mezarlardan olan yerler var.”
Title
Gün geçtikçe ahşap mezarların çürüdüğünü ve birçoğunun kaybolduğunu ifade eden Çabuk, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için ahşap mezarların koruma altına alınmasını beklediklerini söyledi.
Title
Köylerindeki bu geleneğin yaşatılmasını beklediklerini ifade eden Çabuk, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu mezarlarda çivi kullanılmamış. Birbirlerine giydirmeli olarak yapılmış. Çerkez kezi deniyor bu yönteme. Büyüklerimiz bizlere böyle anlattı.”
Türkiye’nin en ilginç mezarlığı burada: Ormanın içindeki bu mezarları görenler gözlerine inanamıyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanın içerisinde bulunan ahşap mezarları görenler gözlerine inanamıyor. Bu mezarlıkların Türk mezarlığı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Çabuk, "Gücü yetenler ahşaptan mezar yapmış, gücü yetmeyenler mezarların etrafına taş örmüş. Bu mezarlarda değerli alim kişiler yatıyor" dedi.
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