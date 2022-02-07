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İSTANBUL

Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri: Nüfusu 51 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; kozmopolit bir yapısı bulunan Bağcılar’ın nüfusu 7 bin 145 artarak 744 bin 351 oldu. Yeni nüfusuyla 51 ili geride bırakan Bağcılar, ilçeler arasında ise Türkiye’de 9’uncu İstanbul’da ise 3’üncü sırada yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin en kalabalık ilçelerinden biri: Nüfusu 51 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri Bağcılar.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Değişik uluslardan ve yörelerden insanları bir arada barındıran Bağcılar’da büyük bir değişim yaşandı. İlçenin bir önceki sayımda 737 bin 206 olan nüfusu bu sene 7 bin 145 artarak 744 bin 351’e çıktı. Nüfusun 378 bin 73’ünü erkek, 366 bin 278’ini ise kadınlar oluşturuyor. Bu sayı yüzde olarak ise tabloya yüzde 50,79 erkek, yüzde 49,21 kadın şeklinde yansıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NÜFUSUN ARTIŞINDA ETKİLİ OLDU
Yeni verilerle birlikte yurt genelinde ilçeler arasında Türkiye’de 9. sırada olan Bağcılar, İstanbul’da ise 3. sırada geliyor. Öte yandan 81 ilin nüfus sıralamasında 30 büyükşehirden sonra gelen Bağcılar’ın, 51 ilden daha büyük olduğu görüldü. Nüfusun kentsel dönüşüm nedeniyle artış gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstanbul’un merkezi konumundaki ilçemiz, kentsel dönüşüm sonucu oluşan modern ve kaliteli yaşam alanlarıyla çok talep gören bir yer haline geldi. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

İstanbul'da hangi memleketten kaç vatandaş yaşıyor?
FOTOĞRAF 38
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı.
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Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı.
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TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı.
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İSTANBUL'DA EN ÇOK HANGİ İLDEN VATANDAŞ YAŞIYOR?<br><br>İşte azdan çoğa doğru ilk 30 şehrin listesi şöyle:
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30 Burdur 10.259
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29 Muğla 16.108
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28 Hakkari 16.743
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27 Yalova 21.371
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26 Uşak 21.718
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25 Karaman 27.448
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24 Aydın 31.304
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23 Denizli 33.674
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22 Kütahya 33.955
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21 Osmaniye 33.987
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20 Ağrı 216.859
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19 Diyarbakır 231.860
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18 Bitlis 239.828
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17 Van 246.634
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16 Siirt 252.954
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15 Ardahan 258.045
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14 Mardin 259.380
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13 Kars 303.324
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12 Erzincan 307.032
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11 Rize 308.439
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10 Sinop 374.903
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9 Trabzon 415.031
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8 Malatya 418.888
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7 Samsun 426.500
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6 Erzurum 442.107
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5 Tokat 484.463
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4 Giresun 494.160
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3 Ordu 525.681
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2 Kastamonu 559.003
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1 Sivas 767.428
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SİVAS YİNE LİDER<br><br>2021 sonu itibarıyla kütüğü Sivas'a kayıtlı olup İstanbul'da yaşayanların sayısı 767 bin 428'e ulaştı. Sivas'ı 559 bin 3 kişiyle Kastamonu, 525 bin 628 kişiyle Ordu ve 494 bin 160 kişiyle Giresun takip etti.
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GİRESUN'DA YAŞAYANDAN DAHA FAZLA GİRESUNLU VAR<br><br>Giresun'un 2021 itibarıyla nüfusu 450 bin 154 oldu. Yani bu verilere göre İstanbul'da yaşayan Giresunluların sayısı Giresun'da yaşayan Giresunluların üzerinde yer aldı.
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Söz konusu sıralamanın en alt sırasında ise Burdur yer aldı.
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Kütüğü Muğla'da kayıtlı olanların sayısı 16.108 olurken, İstanbul'da yaşayan Hakkarili sayısı ise 16 bin 743 olarak açıklandı.
İstanbul'da hangi memleketten kaç vatandaş yaşıyor?
TÜİK'in Türkiye'de 2021 sonu itibari ile açıkladığı son verilere göre İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı. İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı. Peki, İstanbul'da en çok hangi memleketli var? İşte 2021 nüfus sayımı sonrası İstanbul'da en çok nereli var sorusunun listeli olarak yanıtı.


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