Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda yaklaşık yedi milyar dolarlık yatırım gerekiyor

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneğinden (YENADER) yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı, küresel iklim krizinin farklı boyutlarının yanı sıra iklim ve enerji dönüşümünün finansmanı konusunda uluslararası kurumlar nezdinde yoğun çalışmaların yürütüleceği bir yıl olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YENADER Başkanı Kerem Alkin, enerji üretiminde minimum düzeyde karbon salımı için yenilenebilir enerjiye yönelimin hızlanması gerektiğini ifade etti.

Alkin, iklim finansmanı kapsamında enerji verimliliğine yönelik kaynakların gelecek dönemde yoğunlaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2019-2030 döneminde enerji dönüşümü için toplam yatırım ihtiyacı yılda ortalama beş milyar dolar ile yedi milyar dolar arasında, finansman ihtiyacı ise 3.6-4.5 milyar dolar arasında hesaplanıyor. Söz konusu yatırım ihtiyacının yüzde 30-40'ını enerji verimliliği yatırımları oluşturuyor. Ayrıca önümüzdeki dönem yenilenebilir enerji tarafında finansman ihtiyacının yüzde 30'unun finans kuruluşlarına ek olarak doğrudan proje fonlaması, tematik tahviller, kitlesel fonlama gibi modellerle karşılanacağı öngörülüyor. Geçen yıl 306 milyar kilovatsaatin üstüne çıkan elektrik tüketiminin bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde sekiz artacağı öngörülüyor. Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminde sektöre 78 milyar lira yatırım yapması planlanıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide üretim ve teknoloji merkezi haline gelmesi hedefiyle sürdürülen çalışmalarda da önemli yol katedildi. 2000'li yıllarda çok düşük yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da beşinci, dünyada 12'nci sırada yer alıyor."

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