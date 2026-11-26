Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi', Bakan Alparslan Bayraktar ve sektörün öncü isimlerini İstanbul'da buluşturdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi" İstanbul'da kapılarını açtı.

Bakan Bayraktar Türkiye Yüzyılı Zirveleri 'nin 11'incisi olarak hayata geçirilen dev organizasyonda TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel’in sorularını yanıtladı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Türkiye'nin 2040 enerji vizyonunun detayları nedir? 2040'ta enerji noktasında nerede olacağız?

Dünyada çok büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. 2040 enerji vizyonu birkaç ihtiyaçtan doğdu. Modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karıya olduğumuz bir zamanda buna dair ülkemiz için bir program açıkladık. Türkiye'nin enerji arz güveliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Bunun dışında 2040 hedeflerimiz arasında Türkiye'nin enerjide bağımsız olması ve dışa bağımlılığı bitirmemiz var.

Türkiye elektrikleşmeye neden ihtiyaç duyuyor ?

5 ana konuya odaklanıyoruz biz bu noktada. Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Türkiye'nin nükleer güce sahip olmak istiyor. Enerji verimliliğinde önemli bir potansiyel var. Daha dengeli daha makul bir geçiş için milli enerjiye bağlı 2040 var.

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Yeni ihtiyaç faktörleri var yapay zeka gibi dolayısıyla Türkiye'nin elektrik ihtiyacı da artıyor. Şimdi Afrika'da Gabar'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu talebi dönüştürmemiz lazım.

Ulaştırmada çok büyük bir dönüşüm gerekiyor. Yani yollarda 17 milyon ila 20 milyon arasında elektrikli araç olması gerekiyor 2040 yılına geldiğimizde.

Elektrifikasyon hedefi için birlikte ne kadarlık bir yatırım gerekiyor?

Elektrikli araç demek elektrik deposu demek. 20 milyon araç için 2040 yılına kadar ciddi bir yatırıma ihtiyaç var. Yaklaşık 300 milyar doların üzerinde bir yatırıma ihtiyaç var.

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Güneş ve rüzgar enerjisinde kapasite artacak. Savunma sanayinde Türkiye nasıl kendi kendine yeten ülke olmayı başardıysa enerjide de bunu başaracak. Bu anlamda ne kadar kendi imkanlarımızı geliştirirsek o kadar iyi olur.

2040 vizyonunu açıklarken 5 kamu enerji şirketiyle ilgili halka arz çalışması yapıldığını söylemiştiniz. Bununla ilgili bir gelişme var mı?

En önemli sessiz devrimlerden biri Türkiye'nin sessiz bir şekilde enerji sektörünü güçlendirmesi oldu. Bazı şirketlerimiz ciddi anlamda en zor coğrafyalarda iş yapıyor. Bunlardan birisi de Albayrak Grubu.

2016 yılında başladığımız maden politikasında kendi gemilerimizle arama yapmaya başladık. Çok ciddi bir filomuz var. Dünyanın en büyük filolarından birine sahibiz. Nereye gitsek iş birliği teklifi almaya başladık.

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Karadeniz Gazı yaklaşık yılda 7-7.5 milyar metreküp gibi çok ciddi bir rakam ancak tüketim de çok fazla dolayısıyla Mavi Vatan'da her yere bakmamız lazım. Ancak biz kendi sahalarımız dışında da bir şeyler aramalıyız

Bakan Bayraktar ilk kez açıkladı: İmzaları attık

Bunu ilk kez açıklayalım burada Gine Bissau iki deniz yetki sahasının ortaklığına imza attık. Yeni anlaşmalarımız olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz için planlama hazır. Nereleri sondaj yapacağımız belli. Köylerden ve beldelerden ciddi anlamda doğalgaz talebi var.

COP31'de hangi anlaşmalar yapıldı?

Biz oraya giderken çok güçlü şekilde Türkiye'de ne yapıyoruzu ortaya koyduk. 500 bib varil ham petrolü azaltmaktan bahsediyor Türkiye. Orada yaptığımız Suudi Arabistan'la yaptığımız 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji anlaşmaları ve Kanada ile nükleerde yaptığımız anlaşmalar var.

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Biz çok samimiyetle neler yaptığımızı ve yapacağımızı ortaya koyduk.

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