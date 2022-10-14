Türkiye'nin gaz merkezi olması önerisi İYİ Parti'li Aytun Çıray'ı rahatsız etti: Putin Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuştur

Rusya-Ukrayna savaşının 8'inci ayında çatışmalar sürerken Avrupa'daki enerji krizi derinleşiyor. Bu krizi bir yandan ambargolar etkilerken bir yandan da Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hatlarının çatışmalar kapsamında hedef alınması ve sabotaj iddiaları fiyatları yükseltiyor. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'nin gaz merkezi olmasını sağlayan bir teklifle ortaya çıktı.

"Avurpa'ya gaz sağlamanın en güvenli yolu Türkiye"

Putin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladığını belirterek Türkiye'ye gelen hatların genişletilmesi, yeni bir hattın inşa edilmesini planladıklarını ve bu sayede hem Türkiye'nin gaz dağıtım merkezi haline geleceğini hem de fiyatların düşeceğini söyledi.

Türkiye'yi büyük bir uluslararası merkez hem de hacimli bir ticaretin en önemli paydaşı haline getirecek bu gelişme Türkiye'de muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

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"Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuştur"

Durumdan rahatsız olan muhalifler ise Putin'i 'AK Partili' olmakla, 'AK Parti il başkanı gibi' çalışmakla suçladı. TELE1 ekranlarında yayınlanan Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında da bu konu ele alındı. Programın konuklarından İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytunç Çıray, Putin'in Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olduğunu söyledi. Çıray, "Yeni konjonktüre baktığımızda Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuştur. Dikkatinizi çekmek isterim. Dün yaptığı açıklamada Türkiye'yi bir doğalgaz dağıtım merkezi yapacağını söyledi Putin. Halbuki Putin bunu 4 yıl önce de söylemişti, hafızaları tazelemek isterim.

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"Türkiye'ye kar alıp satabilecekse destek veririz"

2018 yılında Türk Akım'ın açılış töreninde Putin yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğalgaz merkezi haline geleceğini söylemişti.

Türkiye doğalgazı depolayıp buradan kendisi de kar alıp satabilecekse bu olabilecek bir şeydir ve buna destek verir ve kendi dönemimizde de bunu yapmaya çalışırız." diye konuştu.

Çıray'ın bu ifadelerine konuklar arasındaki CHP'nin eski vekilllerinden Berhan Şimşek, "Aynen öyle!" ifadeleriyle Çıray'ı onaylayarak destek verdi.