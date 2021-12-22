Türkiye'nin gözde kış turizm merkezi Palandöken yılbaşına hazır

Uçakların güvenli iniş kalkışını sağlayan CAT 3A sistemi bulunan Erzurum Havalimanı ile yakınlığı nedeniyle özellikle yurt dışından turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de tercih ettiği Palandöken, çam ağaçları arasında yer alan ve yenilenen pistleriyle her yıl binlerce kayakseveri misafir ediyor.

Hem profesyonel hem de acemilerin kayak yapabileceği bir çok alternatif piste sahip olmasıyla kış turizminin parlayan yıldızı olan Palandöken'deki otel sahipleri ve turizmciler, yeni yıla kayak yaparak girecek turistler için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Kar kalınlığının suni kar püskürtülerek 1 metreye ulaştığı ve yılbaşı rezervasyonları ile otelleri büyük oranda dolan merkezde, tüm eksikler giderilerek yeni yıla sayılı günler kala coşkulu eğlenceler için geri sayım başladı.

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Bu yıl yabancı konukların yanı sıra daha çok yerli kayakseverleri ağırlayacak merkezde, yılbaşı gecesi havai fişek ve kayakçıların meşaleli gösterilerinin yanı sıra çeşitli aktivitelerle tatilciler keyifli anlar yaşayacak.

Palandöken'deki otellerden birinin genel müdürü Ömer Akça, aralık ayında kayak sezonunu açtıklarını, gelenlerin tatillerinden memnun olduğunu söyledi.

Otellerde önemli ölçüde doluluk yakaladıklarını belirten Akça, "Şu anda şubat ve mart aylarının da rezervasyonları gelmeye başladı. Kayakçılarımız inanılmaz memnun. Şu an pistlerde sıkıştırılmış karla bir metreye yakın kar var. Yılbaşı rezervasyonlarında birçok otelimizde yüzde 100 doluluk sağlandı. Bazı otellerde ise yüzde 85 oranında doluluk var." dedi.

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Personel ve otellerimiz yılbaşına hazır

Akça, yılbaşında her otelin kendine göre program düzenleyeceğini ifade ederek, "2-3 gün eğlence yapanlar var. Havai fişek ve meşaleli gösteriler başta olmak üzere değişik aktivite ve animasyonlar, özel menüler var. Bunların hepsinin hazırlığı yapıldı. Personel ve otellerimiz yılbaşına hazır. Misafirlerimiz inşallah bu yıl da güzel bir yılbaşı tatili geçirecek." diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nin uzun süre kayak imkanı sağladığını dile getiren Akça, şöyle konuştu:

"Biz Palandöken'deki turizmciler her yıl olduğu gibi Türkiye'deki kayak sezonunu ilk açıp son kapatan ve en uzun kayak süresi olan merkez olmaktan gururluyuz. 12 saat güvenli şekilde kesintisiz kayak imkanı sağlıyoruz. Misafirlerimiz de bu durumdan memnun ve bu yüzden bizi tercih ediyor. Misafirlerimizin yüzde 90'ı yerli. Çevre illerden de var ama İstanbul, Ankara ve İzmir yoğunlukta. Yüzde 10'luk yabancı misafirlerimiz var onlara da hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

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Palandöken'deki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney ise Palandöken Kayak Merkezi'ne yılbaşında tüm kayakçıları beklediklerini anlatarak, tüm tedbirleri aldıklarını, 26 Aralık itibariyle Ukrayna'dan özel seferlerin düzenleneceğini, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin iyi bir tatil geçireceklerini anlattı.

GÜNDEM Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü