Türkiye’nin gücünü gördüler: Bedelini göze alıyorsanız çıkın meydana

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Çevre Yolu’nun açılış konuşmasında Yunanistan’a tepki gösterdi. Erdoğan, “Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz” dedi. “Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık” diyen Erdoğan özetle şunları söyledi:

TEREDDÜT ETMEDİK

Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak’tan Suriye’ye, Libya’dan Ege’ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri hamdolsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Başarılar ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor

HEDEFLERİNDE BİZZATİHİ TÜRKİYE VAR

Daha düne kadar sürekli gizli açık yaptırım, ambargo, bedel ödetme tehditlerine maruz kalırken; bugün herkesin birlikte çalışmak istediği bir ülke haline geldik. Egemenlik haklarımız için attığımız adımlar genel olarak kabul görmekte, saygıyla karşılanmaktadır. Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya ve Doğu Akdeniz değil, bizatihi Türklerin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmektedir.

HER KAZANIM İÇİN BÜYÜK BEDEL ÖDEDİK

Türkiye’nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir. Elbette elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik. Ama bu millet bedel ödemekten çekinmemiştir. “Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz” anlayışıyla mücadele eden bir milletin karşısında duracak hiçbir güç yoktur.

AÇIKÇA İKAZ EDİYORUZ

Terörle mücadeleden, 15 Temmuz’a ve sınır ötesi harekatlara kadar bu duruşumuzu her kritik hadisede tekrar tekrar gösterdik. Ülkemize karşı ne siyasetle, ne diplomasiyle, ne sağduyuyla, ne akılla bağdaşan sözler sarf edenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyrun çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanallarını açın. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Ancak kendi hakkımıza, hukukumuza, çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Adil olan, akılcı olan, ahlaklı olan her türlü teklifi konuşmaya, değerlendirme, müzakere etmeye hazırız. Dayatmalar ve zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı ise zaten sahada fiilen gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz.

ÖNÜMÜZÜ KESMEYE ÇALIŞANLAR KENDİLERİ KAYBEDER

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, kuruluşunun yüzüncü yıldönümü olan 2023’e her alanda gelişmiş, güvenli, müreffeh bir şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bize düşmanlık etmeye, önümüzü kesmeye çalışanlar ise hiç kusura bakmasınlar kendileri kaybederler.

Ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışı vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmetle yad ettiklerini anımsatan Erdoğan, “25 Ağustos’ta Ahlat’ta, 26 Ağustos’ta Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan’ı rahmetle yad edeceğiz. Vatan topraklarının her karışına kanıyla mührünü vuran ecdadın sadece hatıralarını yad etmekle kalmıyor, emanetlerine de sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da bu yolda mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Serrac’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Serrac’ı kabul etti. Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmede Libya’daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan Serrac ile görüşmesinden önce İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan daha sonra Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile telefonla görüştü.

110 milyon TL’lik tasarruf

Amasya Çevre Yolu’nun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin şehir içinden geçen araç trafiğini tamamen şehir dışına çıkardığını belirterek, “Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirlerarası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergah artık 7-8 dakikada kat edilebilecek. Böylece trafik güvenliği ve konforu yanında, vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlanacak. ‘Amasya’mıza bu güzel eserin kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Cevabı sahada veriyoruz

“Adil olan, akılcı olan, ahlaklı olan her türlü teklifi konuşmaya, değerlendirmeye müzakere etmeye hazırız” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Dayatmalar ve zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı ise zaten sahada fiilen gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023’e her alanda gelişmiş, güvenli ve müreffeh bir şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bu yolda bizimle yürüyecek her dosta gönlümüz de kapımız da açıktır. Bize düşmanlık etmeye, tuzak kurmaya, önümüzü kesmeye çalışanlar ise hiç kusura bakmasınlar, kendileri kaybederler.”