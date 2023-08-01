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Türkiye'nin gündemine oturan kazada yeni gelişme: Sürücünün kaçış anı ortaya çıktı

Kadıköy Bostancı sahil yolunda, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.  

22:36 . 1/08/2023 Salı
DHA
Kadıköy Bostancı'da bisikletliye çarpan sürücünün kaçış anı ortaya çıktı.

Kadıköy Bostancı'da bisikletliye çarpan sürücünün kaçış anı ortaya çıktı.

18 Temmuz'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Doğanay Güzelgün (51)'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakıp koşarak uzaklaştığı anlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevredekilerin yaralı Güzelgün'e yardıma koştuğu, sürücünün ise koşarak olay yerini terk ettiği görülüyor.


Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü
Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Sahil yolunda polis kontrolünden kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güzelgün'ün arkadaşları, kazanın ardından bir kişinin gözaltında tutulduğu polis merkezinin önünde toplanarak olaya tepki gösterdi. Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, "Ben orada arkadaşımızın başında bekledim. Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Olay yerindeki arkadaşlar kaçan şahsın kazayı yapan kişi olmadığını söyledi. Emniyet görevlileri ilgileniyor. Yakalanmasını ve ceza almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



#Bostancı
#Bisiklet
#Sürücü
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