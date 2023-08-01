Türkiye'nin gündemine oturan kazada yeni gelişme: Sürücünün kaçış anı ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Sahil yolunda polis kontrolünden kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güzelgün'ün arkadaşları, kazanın ardından bir kişinin gözaltında tutulduğu polis merkezinin önünde toplanarak olaya tepki gösterdi. Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, "Ben orada arkadaşımızın başında bekledim. Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Olay yerindeki arkadaşlar kaçan şahsın kazayı yapan kişi olmadığını söyledi. Emniyet görevlileri ilgileniyor. Yakalanmasını ve ceza almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.