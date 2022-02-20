Gündem Türkiyenin ilk İklim Şurası yarın Konyada başlıyor
ANKARA

Türkiye'nin ilk İklim Şurası yarın Konya'da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın başlayacak İklim Şurası'nda, sera gazı azaltımı yeşil finansman, karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve sosyal politikalar, bilim ve teknoloji alanlarında Türkiye'nin yeni yol haritasının belirleneceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyenin ilk İklim Şurası yarın Konyada başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği yeşil kalkınma devrimi hedefiyle Türkiye'nin ilk İklim Şurası'nın 21-25 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirileceğini belirterek, "El ele verip ortak evimiz dünyamız, cennet vatanımız ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, İklim Şurası'nın tanıtımına ilişkin konuşmasının yer aldığı bir videoyu da paylaştı.

Konuşmasında, tarihin en önemli değişim ve dönüşümlerine sahne olan Selçuklu başkenti Konya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği yeşil kalkınma devriminin en önemli adımının atıldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Konya, kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitemiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, esnafımız, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve genç iklim elçilerimizden oluşan 1000'i aşkın misafiriyle Türkiye'nin ilk İklim Şurası'na ev sahipliği yapıyor. Beş gün sürecek İklim Şurası'nda sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine uyumdan yerel yönetimlere, göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz.

İklim Şurası'nda aynı zamanda gençlik buluşması, sporcu, sanatçı ve uzmanlarımızın gerçekleştireceği söyleşiler ve paneller, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile 3 boyutlu iklim tüneli gibi birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin elleri, ortak evimiz, dünyamız ve cennet vatanımız için milletimizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için İklim Şurası'nda birleşiyor. Hep birlikte yerelden küresele iklim seferberliği diyoruz. Yeşil kalkınma devrimiyle büyük ve güçlü Türkiye diyoruz."

Binalarda artık zorunlu olacak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni sistemi duyurdu
FOTOĞRAF 18
Title
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapacağı değişiklikle binalarda lavabo musluk debileri sınırlanacak.
Title
Sıcak su re-sirkülasyon pompası kullanımı zorunlu olacak.
Title
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5-6 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen \"Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye\" temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde yer alan \"İklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılması\" başlıklı madde kapsamında yapılacakları duyurdu.
Title
Bu kapsamdaki en önemli düzenlemelerden birini Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklik oluşturuyor.<br><br>
Title
Düzenlemede özellikle su tasarrufuna ilişkin alınacak tedbirler dikkati çekiyor.
Title
Düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla, sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak.
Title
Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.
Title
Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompası zorunluluğu getirilecek.
Title
Böylece musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanarak tasarruf elde edilecek.
Title
BAHÇELERE DAMLA SULAMA YÖNTEMI ŞARTI<br><br>Bakanlık, peyzaj projelerinde parsel bahçelerinin düzenlenmesinde de su tasarrufunu dikkate alacak.
Title
İKLİME UYGUN BİTKİ<br><br>Bu kapsamda bahçe düzenlemelerinde bitki seçimi, iklime uygun olarak yapılacak.
Title
Sulamada ise damla sulama yöntemi kullanılacak.
Title
YAĞMUR SUYU DEPOLAMA SİSTEMİ<br><br>Öncelikle yağmur suyu depolama sistemindeki suyun kullanılması zorunlu olacak.
Title
YENİ YAPILACAK HAVAALANI, HASTANE VE BÜYÜK AVM'LERE İÇ MEKAN PROJESİ ZORUNLULUĞU<br><br>Yapılacak düzenleme ile iç mekan tasarımına dair \"iç mekan projesi\" zorunluluğu getirilecek.
Title
Buna göre, havaalanı, 300 yataktan büyük hastane, 20 bin metrekareden büyük alışveriş merkezi binaları için mimar veya iç mimarlar tarafından iç mekan projesi yapılması gerekecek.
Title
Title
Title
Binalarda artık zorunlu olacak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni sistemi duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalar için yeni sistemi ve değişikliği duyurdu. Yapılacak düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak. Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompası zorunluluğu getirilerek musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanacak. İşte bakanlığın su tasarrufuna yönelik yeni adımının detayları...

Çevre Bakanlığı riskli 100 bin konutu dönüştürecek: Kira yardımı bin 150 TL
EKONOMİ
Çevre Bakanlığı riskli 100 bin konutu dönüştürecek: Kira yardımı bin 150 TL
35 bin milyoner var

35 bin milyoner var

Yatırımcıların yüzde 1,52'sini oluşturuyorlar.
Yine pitbull dehşeti

Yine pitbull dehşeti

​Altı yaşındaki Hüseyin hastanelik oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

"1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık."
Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi

Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi

Yangında ev küle döndü şehidin emanetleri zarar görmedi

Yangında ev küle döndü şehidin emanetleri zarar görmedi

​Örgüt içinde 'kadim abi' olarak nitelendiriliyordu.
Kayıp olan <br>12 kişiden biri bulundu

Kayıp olan
12 kişiden biri bulundu

​Yunanistan'da feribot yangını.

İlk ateş açıldı: Ukrayna'da askeri seferberlik ilan edildi.

23 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak.

Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji duyurdu

​Birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışı var: Günlerce sürecek.

​Balıkesir'de kaybolan taksiciden acı haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.