Türkiye’nin ilk kadın marangozhanesi ihracata başladı

Sadece Kasım ayı içerisinde yaklaşık 500 ahşap taşbaskı kalıbı satışı gerçekleştiren Kastamonu Belediyesi Kadın Marangozhanesi, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Irak, Pakistan ve Azerbeycan’a kalıp ihracatında bulundu. Polonya ve Pakistan dan alınan yeni siparişlerin ise yapım hazırlıklarına başlandı.

Ülke içerisinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Van ve Trabzon başta olmak üzere toplam 80 vilayetten gelen kalıp siparişlerini yetiştirmeye çalışan Kastamonu Belediyesi Kadın Marangozhanesi taş baskı sanatının Türkiye’nin ve Dünya’nın bir çok noktasına taşınmasına da katkı sağlıyor.

Kadın Marangozhanesi’nin önümüzdeki süreçte daha da büyüyeceğine olan inancını dile getiren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Türkiye’deki ilk Kadın Marangozhanesi’ni kurduk. Burada öncelikli olarak ahşap taşbaskı kalıbı üretilmeye başlandı. Ayrıca taş baskı sanatının ülkemiz ve dünya da tanıtımı içinde önemli çalışmalar yapıldı. Bugün altı ülke ve 80 vilayeten taş baskı kalıbı siparişi alan ve bunun satışını yapan bir Kadın Marangozhanemiz var. Üreten belediyecilik anlayışıyla çıktığımız yolda kadınlarımıza verdiğimiz destekle hedeflerimize yürüyoruz. Mutluyum burada emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Amacın hasıl olduğunu görüyorum. Kadın Marangozhanemiz önümüzdeki süreçte başarı hikayesini yazmaya devam edecek. Bizlerde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.