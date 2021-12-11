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İSTANBUL

Türkiye'nin inşaat malzemelerini karşılayacak kapasitesi var

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "İnşaat sektörü olarak ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın inşaat malzemesi ihtiyacını hem miktar hem de kalite açısından karşılayacak kapasitemiz var." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin inşaat malzemelerini karşılayacak kapasitesi var
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Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükoğlu, kaliteli ve yüksek performanslı yerli ürünlerin niteliğini korumak için doğru malzemenin doğru uygulanması ve tüm bu sürecin denetlenmesine hep birlikte öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan sektörümüz Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebildiği sektörler arasında bulunuyor ve dünya ihracat sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil 200’e yakın ülkeye, ithalatının 3 misli ihracat yaparak ülkemizin gelişimine kritik fayda sağlıyor. İç pazarda yerli malzemeye duyulan güven de hızla yükseliyor. Ürünlerimizin global rekabet gücünü daha da artırmak için referanslarımız, kamu ve altyapı projeleri ile desteklenmelidir."

Türkiye’deki inşaatlarda özellikle yerli ürünlerin kullanılması gerektiğini her platformda dile getirdiklerini ifade eden Küçükoğlu, ihracat portföyü, kapasitesi, rekabetçilik gücüyle de, gelişen algı da Türkiye'ye yönelik inşaat malzemeleri ithalatını azaltma potansiyelini işaret ettiğini bildirdi.

Küçükoğlu, "Biliyoruz ki ithal edilen ürünlerin tamamına yakını ülkemizde üretiliyor. İhtiyacımız, Ar-Ge faaliyetlerimizin daha da geliştirilmesi, ithal ürün kullanımının daha sınırlı bir alanda kalmasının sağlanması ve aynı zamanda ihracatımızın gelişimine de katkı verilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Standartlara uygun üretilen doğru malzemenin doğru şekilde uygulanmasının takibi konusunda sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünü belirten Tayfun Küçükoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitelikli ürünlerimizi korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek için denetim ve kalite güvencenin sağlanması da çok önemli. Denetimi sadece kamudan beklemenin doğru olmayacağını düşünerek, bu alanda bazı çalışmalar yürütüyoruz. ‘İMKTS-İnşaat Malzemesi Kalite Takip Sistemi’ bunlardan birisi. Kurguladığımız bu sistem ilk olarak temsil ettiğimiz ürün gruplarından yapı kimyasallarına uygulandı. Bu sektörde yer alan ürünlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü ve belgelendirme kaynaklı haksız rekabet unsurlarının önlenmesi amacıyla 2020’den beri çalışmalarımız devam ediyor."

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