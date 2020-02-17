Gündem Türkiyenin konuştuğu sokakta yaşayan Hasanın son halini Vasip Şahin paylaştı
ANKARA

Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı

Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı

Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada çok konuşulan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hasan'ın son halini paylaşan Ankara Valisi Vasip Şahin, 20 yaşındaki gencin artık işi ve sıcak bir yuvası olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada çok konuşulan Hasan M. ile Ankara Valisi Vasip Şahin.
Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada çok konuşulan Hasan M. ile Ankara Valisi Vasip Şahin.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M'yi misafir ettik. Tamamlanan tedavisinin ardından bugün iş başı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

Hasan M. ile makamında çekilen fotoğrafları da paylaşan Vali Şahin mesajında hayırseverlere de teşekkür etti.

Sosyal medyada gündem olan Ankara'da sokakta yaşayan Hasan'a Valilik sahip çıktı
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Sosyal medyada gündem olan Ankara'da sokakta yaşayan Hasan'a Valilik sahip çıktı

"Umut her zaman vardır" demişti

Hasan M, 13 Ocak'ta sosyal medyada yer alan görüntülerde, sokakta yaşadığını ve mendil satarak geçindiğini, eline para geçmesi halinde haftada bir kez otelde konaklayabildiğini ifade etmişti.

Görüntülerde, bir gün hayatının değişeceğine, evi, işi ve düzenli bir hayatı olacağına inandığını dile getiren 29 yaşındaki Hasan M, "Allah benim yüzüme bakacak bir yerde, inşallah ben de güzel bir hayatı yaşayacağım. Umut her zaman vardır insan için. Hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer, seviyorum. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş, yani biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. Herkesin bir sıkıntısı vardır, kimsede dört dörtlük bir hayat yoktur." ifadelerini kullanmıştı.


Vali Şahin, görüntülerin ardından Twitter'dan, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Sokakta yaşayan Hasan'dan ders niteliğinde sözler: Allah taşıyamayacağım yük vermiyor
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Sokakta yaşayan Hasan'dan ders niteliğinde sözler: Allah taşıyamayacağım yük vermiyor
Ankara'da sokakta yaşayan Hasan isimli gencin videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Evi, işi, parası olmayan Hasan'ın 'Allah taşıyamayacağım yükü vermiyor', 'Bir gün çok güzel bir hayatım olacak' gibi sözleri izleyenleri duygulandırdı.


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